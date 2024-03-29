В этот раз на своей странице в Instagram судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить нежный и вкусный десерт "Птичье молоко".
Для приготовления этого десерта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- сливочное масло 82.5% - 200 г
- сгущенка - 160 г
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- вода – 200 г
- сахар – 360 г
- агар-агар (силою 1200) — 18 г
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- белки яичные – 290 г
- ванильный сахар – 15 г
- лимонная кислота – 2 г
Для шоколадной глазури:
- шоколад - 160 г
- растительное масло без запаха – 30 г
- желатин – 2 г
- сливки – 120 г
Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский взбивает масло со сгущенкой, пока смесь не посветлеет - примерно 6-8 минут.
Отдельно готовим сироп: ставим на плиту смесь воды с сахаром и агар-агаром и провариваем после закипания еще 5 минут на среднем огне.
Тем временем взбиваем яичные белки вместе с ванилью и лимонной кислотой до появления пиков. Далее "Мастер Шеф" Владимир Ярославский включает миксер на максимальную скорость, тоненькой струйкой добавляет в белковую массу горячий сироп и сбивает до загустения (8-10 минут).
После этого, пока белковая масса еще достаточно теплая, добавляем в три приема взбитое сливочное масло со сгущенкой и доводим до однородности. Выкладываем "Птичье молоко" в форму и оставляем его охлаждаться.
Чтобы приготовить глазурь, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский сначала замачивает желатин. Сливки разогреваем, добавляем набухший желатин, шоколад, растительное масло и размешиваем все до однородности. Поливаем глазурью охлажденный десерт и ставим в холодильник еще на 4-6 часов.
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