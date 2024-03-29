Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом десерта, который он использует в своем ресторане.

В этот раз на своей странице в Instagram судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить нежный и вкусный десерт "Птичье молоко".

Для приготовления этого десерта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

сливочное масло 82.5% - 200 г

сгущенка - 160 г

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——— вода – 200 г

сахар – 360 г

агар-агар (силою 1200) — 18 г

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——— белки яичные – 290 г

ванильный сахар – 15 г

лимонная кислота – 2 г

Для шоколадной глазури:

шоколад - 160 г

растительное масло без запаха – 30 г

желатин – 2 г

сливки – 120 г

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский взбивает масло со сгущенкой, пока смесь не посветлеет - примерно 6-8 минут.

Отдельно готовим сироп: ставим на плиту смесь воды с сахаром и агар-агаром и провариваем после закипания еще 5 минут на среднем огне.

Тем временем взбиваем яичные белки вместе с ванилью и лимонной кислотой до появления пиков. Далее "Мастер Шеф" Владимир Ярославский включает миксер на максимальную скорость, тоненькой струйкой добавляет в белковую массу горячий сироп и сбивает до загустения (8-10 минут).

После этого, пока белковая масса еще достаточно теплая, добавляем в три приема взбитое сливочное масло со сгущенкой и доводим до однородности. Выкладываем "Птичье молоко" в форму и оставляем его охлаждаться.

Чтобы приготовить глазурь, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский сначала замачивает желатин. Сливки разогреваем, добавляем набухший желатин, шоколад, растительное масло и размешиваем все до однородности. Поливаем глазурью охлажденный десерт и ставим в холодильник еще на 4-6 часов.

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