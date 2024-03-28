Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать вкусное блюдо с картофелем и сыром. Такое угощение даже можно назвать картофельными галушками, "обыграв" всем известный рецепт.
Ингредиенты:
- 500 г очищенного и запеченного картофеля
- 1 маленькое яйцо
- 100-110 г пшеничной муки,
- 70 г пармезана
- 5 г соли
- мускатный орех
Инструкции:
Предварительно запеките картофель и охладите его, затем натрите его на терке, делится "Мастер Шеф" Ярославский. Можно также использовать отварной картофель, но обратите внимание на его влажность. Картофель также можно превратить в сухое пюре и использовать его для приготовления ньоки.
"Мастер Шеф" Ярославский советует, добавьте в натертый картофель яйцо, муку, соль, молотый мускатный орех и тертый пармезан. Быстро замесите тесто, но не перетирайте его.
Сформируйте овальные клецки и подпишите их мукой. Если вы планируете подавать их с соусом, можно сделать бороздочки на ньоки с помощью вилки или дощечки.
Отварите ньоки в подсоленной воде до тех пор, пока они не всплывут, а затем дайте им еще минуту. После этого переложите их в сковороду с соусом и подавайте, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Последние новости Украины:
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.
Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.