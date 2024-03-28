Шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился вкусным рецептом с картофелем и сыром к ужину или завтраку.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать вкусное блюдо с картофелем и сыром. Такое угощение даже можно назвать картофельными галушками, "обыграв" всем известный рецепт.

Ингредиенты:

500 г очищенного и запеченного картофеля

1 маленькое яйцо

100-110 г пшеничной муки,

70 г пармезана

5 г соли

мускатный орех

Инструкции:

Предварительно запеките картофель и охладите его, затем натрите его на терке, делится "Мастер Шеф" Ярославский. Можно также использовать отварной картофель, но обратите внимание на его влажность. Картофель также можно превратить в сухое пюре и использовать его для приготовления ньоки.

"Мастер Шеф" Ярославский советует, добавьте в натертый картофель яйцо, муку, соль, молотый мускатный орех и тертый пармезан. Быстро замесите тесто, но не перетирайте его.

Сформируйте овальные клецки и подпишите их мукой. Если вы планируете подавать их с соусом, можно сделать бороздочки на ньоки с помощью вилки или дощечки.

Отварите ньоки в подсоленной воде до тех пор, пока они не всплывут, а затем дайте им еще минуту. После этого переложите их в сковороду с соусом и подавайте, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

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