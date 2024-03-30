Некоторые украинские беженцы в Германии могут остаться без пособий.

Мужчины призывного возраста из Украины, бежавшие после начала полномасштабной агрессии, могут столкнуться с трудностями в получении финансовой поддержки за рубежом. В Германии рассматривают возможность прекращения выплат для таких лиц.

По информации Berliner Zeitung, в настоящее время в Германии находится более 150 тысяч человек в возрасте от 27 до 60 лет, из них 125 тысяч получают помощь.

В связи с этим у Бундестага возникла идея прекратить выплаты для украинских мужчин военного возраста и предоставить Киеву помощь в возвращении каждого в армию. Такое предложение поддержал депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза Флориан Хан.

Он утверждает, что выплаты, получаемые украинскими мужчинами, усложняют оборонные усилия Украины и не отвечают взглядам Германии на мобилизацию и оборону собственной страны.

По данным Федерального агентства занятости, в ноябре 2023 года было около 126 000 мужчин-получателей стандартных выплат по Книге II Социального кодекса в возрасте от 18 до 60 лет с украинским гражданством.

Ранее Politeka также писала об оздоровительном пособии. которую могут получить украинцы. Такая денежная помощь является ежегодной единовременной выплатой, предназначенной для работников украинских бюджетных учреждений. Подробнее о выплате можно прочитать в статье .

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