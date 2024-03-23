Морковь по-корейски является вкусным, ароматным и сочным ингредиентом для других блюд.

Морковь по-корейски добавляют в хот-доги, шаурму, запеченное или жареное мясо, а также в салаты.

Такими рецептами, как говорится, на все случаи жизни, и поделилась фудблогер «Zhuravlina cooking».

«Салат для которого не нужно ничего варить», – говорит об этом салате фудблогер из Житомира.

Итак, ингредиенты понадобятся следующие: колбаса – 150 гр, кукуруза – 1 банка, майонез – от 3 ст.л. (по вкусу), морковь по-корейски – 180-200 гр, свежие огурцы – 2 шт., сыр твердый – 100 гр, лук – 1 шт., горчица в зернах – 1 ч.л. (с горкой).

Салат с морковью по-корейски.

Приготовление салата с морковью по-корейски очень простое: необходимо нарезать соломкой огурцы, колбасу, лук, сыр и переложить в глубокую миску. Лук режем тонкими полукольцами. Туда же добавить морковь по-корейски и кукурузу. Заправить майонезом и горчицей по вкусу в зернах. Всё перемешать и можно смаковать!

Салат с морковью по-корейски.

Также фудблогер рассказала о еще одном рецепте салата с морковью по-корейски, для которого ничего не нужно варить.

Ингредиенты нужны следующие: пекинская капуста – 350 гр, колбаса – 250 гр, кукуруза консервированная – 1 банка, морковь – 250 гр, майонез – количество по желанию, сухарики – 1 пачка.

Ход приготовления, капусту пекинскую разрезаем пополам и нарезаем тонкой соломкой. Переложить в глубокую миску. Копченую колбасу порезать соломкой. Переложить в миску в капусту. В миску добавить банку кукурузы и морковь по-корейски.

«Добавить майонез по вкусу, все перемешать и меганежный и вкусный салат готов», - говорит фудблогерка.

Салат с морковью по-корейски.

Кстати, по желанию, сухарики можно сделать домашние – поджарить на сухой сковороде или подсушить противень в духовке.

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