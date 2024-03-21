Весной этого года цены на некоторые виды продуктов резко упали в украинских магазинах, пишет портал "Минфин". В частности, курятина и яйца стали доступнее потребителям.

Аналитики отмечают, что за последний месяц некоторые виды курятины и яиц подешевели на 10-12 гривен в некоторых супермаркетах. К примеру, цены на куриные бедра снизились со 106,48 грн/кг до 102,45 грн/кг, а куриные голени от 78,85 грн/кг до 74,90 грн/кг. Цены на яйца также стали меньше: яйца марки "Наседка" стоили 58,01 грн за десяток в феврале, а в марте их цена составляла 55,20 грн. Стоимость яиц марки "Ясенсвит" снизилась с 61,57 грн. до 59,95 грн. за десяток.

Институт аграрной экономики прогнозирует, что цены на яйца могут повыситься с приближающейся Пасхой, если ситуация с полномасштабной войной не ухудшится. В Торгово-промышленной палате Украины отмечают, что производители курятины не предполагают резкого роста цен, но инфляционный компонент и влияние войны могут все же продолжить влияние на рынок.

Ранее Politeka также писала о том, что магазины переписали цену на овощи из борщового набора.

Цена на картофель испытала небольшое снижение, и теперь составляет 25,65 грн/кг. Цена на молодую капусту увеличилась с 68,35 грн/кг до 72,90 грн/кг. Лук теперь можно приобрести за 16,94 грн/кг, что на 1 копейку меньше, чем в прошлом месяце. Морковь также подешевела, снизившись в цене с 13,92 грн/кг до 11,83 грн/кг. Тем временем свеклу сейчас можно купить за 18,27 грн/кг, что является небольшим снижением по сравнению с февралем

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