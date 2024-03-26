Голубцы из пекинской капусты – нежные, сочные, очень аппетитные и, конечно, полезные.

Голубцы являются классическим блюдом украинской кухни. Голубцы отличаются, прежде всего, своими начинками.

Также обновить легендарное блюдо можно, заменив белокочанную пекинскую капусту.

Ингредиенты для голубцов с пекинской капустой необходимы: пекинская капуста - 1 кг, фарш свинина-говядина - около 600 г, рис - 200 г, лук - 3-4 шт, укроп, перец черный молотый - 1 ч.л., соль - 1 ч.л., сахар – 1 ч.л., морковь – 2 шт., помидоры, болгарский перец – 2 шт.

Ход приготовления голубцов из пекинской капусты следующий: лук мелко нарезаем, морковь надо натереть. Заправляем специями и 2/3 моркови и лука жарим на сковороде. Следующий шаг – к фаршу добавляем 1/3 поджарки и оставшийся измельченный лук с морковью.

Голубцы из пекинской капусты.

Рис отвариваем и добавляем в фарш, также добавляем чеснок.

Пекинскую капусту необходимо промыть, обсушить, отрезать качан и разобрать на листья. Теперь заливаем листья кипятком на несколько минут, чтобы они размякли.

Затем воду из капусты необходимо слить и с каждого листика срезать толстый слой. На середину выкладываем фарш и заворачиваем.

Готовим подливку к голубцам из пекинской капусты. Помидор и болгарский перец нарезаем маленькими кубиками, добавляем лук и морковь. Сначала немного поджариваем лук, а затем добавляем остальные ингредиенты. Также добавляем 1 ч. л. сахара, перца и щепотку соли. Перемешиваем и обжариваем примерно семь минут.

Голубцы из пекинской капусты.

И последние шаги – в глубокую кастрюлю выкладываем часть поджарки и сверху голубцы. Сверху также добавляем поджарку, добавляем кипяток, накрываем крышкой и тушим 45-50 минут на среднем огне.

Подаем голубцы из пекинской капусты с зеленью, подливкой и сметаной.

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