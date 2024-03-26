Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил необычный рецепт сладкого хлеба, который идеально подходит для утреннего кофе или чаепития, он легко разделяется на кусочки и имеет довольно насыщенный аромат.

Владимир Ярославский

Ингредиенты:

Тесто:

  • 200 г молока
  • 85 г масла (82.5%)
  • 2 яйца
  • 500-550 г муки
  • 11 г сухих дрожжей или 30 г свежих дрожжей
  • 50 г сахара
  • Щепотка соли

Специи и масло:

  • 125 г масла (82.5%)
  • 1 столовая ложка корицы
  • 1 чайная ложка молотого имбиря
  • 0.5 чайной ложки молотого мускатного ореха
  • 150 г сахара
  • 50 г семян подсолнечника
  • 100 г грецких орехов
  • 150 г голубики и клюквы

Соленая карамель:

  • 150 г сахара
  • 50 г воды

Инструкции:

Приготовление теста:

Растворите сахар в теплом молоке и добавьте дрожжи, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавьте яйца, растопленное теплое масло, соль и муку. Замесите мягкое тесто, дайте ему подойти и сформируйте маленькие шарики.

Приготовление специй и масла:

Растопите сливочное масло. Смешайте сахар, корицу, имбирь, мускатный орех и семена подсолнечника.

Сборка и выпечка:

Обваляйте шарики теста в растопленном масле, затем обмакните их в смесь специй и сахара.

Уложите шарики в форму для выпечки, периодически добавляя орехи, голубику и клюкву между слоями. Дайте тесту подняться в объеме примерно, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Выпекайте при 175 градусах примерно 40 минут, периодически следует проверять готовность.

Приготовление соленой карамели:

В кастрюле нагрейте сахар без добавления воды, добавил "Мастер Шеф" Ярославский. Затем добавьте воду и доведите до кипения, чтобы получить более жидкую карамель.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.

Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.