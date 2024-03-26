Шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать хорошую закуску со сладким хлебом.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил необычный рецепт сладкого хлеба, который идеально подходит для утреннего кофе или чаепития, он легко разделяется на кусочки и имеет довольно насыщенный аромат.

Ингредиенты:

Тесто:

200 г молока

85 г масла (82.5%)

2 яйца

500-550 г муки

11 г сухих дрожжей или 30 г свежих дрожжей

50 г сахара

Щепотка соли

Специи и масло:

125 г масла (82.5%)

1 столовая ложка корицы

1 чайная ложка молотого имбиря

0.5 чайной ложки молотого мускатного ореха

150 г сахара

50 г семян подсолнечника

100 г грецких орехов

150 г голубики и клюквы

Соленая карамель:

150 г сахара

50 г воды

Инструкции:

Приготовление теста:

Растворите сахар в теплом молоке и добавьте дрожжи, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавьте яйца, растопленное теплое масло, соль и муку. Замесите мягкое тесто, дайте ему подойти и сформируйте маленькие шарики.

Приготовление специй и масла:

Растопите сливочное масло. Смешайте сахар, корицу, имбирь, мускатный орех и семена подсолнечника.

Сборка и выпечка:

Обваляйте шарики теста в растопленном масле, затем обмакните их в смесь специй и сахара.

Уложите шарики в форму для выпечки, периодически добавляя орехи, голубику и клюкву между слоями. Дайте тесту подняться в объеме примерно, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Выпекайте при 175 градусах примерно 40 минут, периодически следует проверять готовность.

Приготовление соленой карамели:

В кастрюле нагрейте сахар без добавления воды, добавил "Мастер Шеф" Ярославский. Затем добавьте воду и доведите до кипения, чтобы получить более жидкую карамель.

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