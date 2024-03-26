Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил необычный рецепт сладкого хлеба, который идеально подходит для утреннего кофе или чаепития, он легко разделяется на кусочки и имеет довольно насыщенный аромат.
Ингредиенты:
Тесто:
- 200 г молока
- 85 г масла (82.5%)
- 2 яйца
- 500-550 г муки
- 11 г сухих дрожжей или 30 г свежих дрожжей
- 50 г сахара
- Щепотка соли
Специи и масло:
- 125 г масла (82.5%)
- 1 столовая ложка корицы
- 1 чайная ложка молотого имбиря
- 0.5 чайной ложки молотого мускатного ореха
- 150 г сахара
- 50 г семян подсолнечника
- 100 г грецких орехов
- 150 г голубики и клюквы
Соленая карамель:
- 150 г сахара
- 50 г воды
Инструкции:
Приготовление теста:
Растворите сахар в теплом молоке и добавьте дрожжи, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Добавьте яйца, растопленное теплое масло, соль и муку. Замесите мягкое тесто, дайте ему подойти и сформируйте маленькие шарики.
Приготовление специй и масла:
Растопите сливочное масло. Смешайте сахар, корицу, имбирь, мускатный орех и семена подсолнечника.
Сборка и выпечка:
Обваляйте шарики теста в растопленном масле, затем обмакните их в смесь специй и сахара.
Уложите шарики в форму для выпечки, периодически добавляя орехи, голубику и клюкву между слоями. Дайте тесту подняться в объеме примерно, советует "Мастер Шеф" Ярославский.
Выпекайте при 175 градусах примерно 40 минут, периодически следует проверять готовность.
Приготовление соленой карамели:
В кастрюле нагрейте сахар без добавления воды, добавил "Мастер Шеф" Ярославский. Затем добавьте воду и доведите до кипения, чтобы получить более жидкую карамель.
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