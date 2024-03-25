Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил украинцам рецепт оригинального завтрака, приготовив соленые сырники.

Сырники по этому рецепту получаются очень вкусными и сочными с аппетитной хрустящей корочкой.

Главное правило идеальных сырников (и сладких, и соленых) – хорошо отжать творог от лишней влаги. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский для этого использует либо чистое вафельное полотенце, либо марлю, сложенную в несколько слоев.

Для приготовления соленых сырников "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

творог – 300 г

яйцо – 1 шт.

петрушка - 100 г

шпинат (можно заменить на укроп) – 100 г

соль – по вкусу

свежий тимьян

овсяная мука – 35 г (можно заменить на пшеничную)

растительное масло для жарки

Зелень "Мастер Шеф" Владимир Ярославский хорошо вымывает, большие стебли удаляет. Заливаем петрушку и шпинат кипятком и сразу же отбрасываем на сито, а когда они немного остынут, отжимаем, чтобы избавиться от лишней воды.

Бланшированную зелень и яйцо перебиваем блендером до однородности. Выкладываем эту массу в миску, добавляем к ней творог, овсяную муку, соль по вкусу и хорошо перемешиваем.

Из готовой массы "Мастер Шеф" Владимир Ярославский делает шарики и на припыленной мукой поверхности формирует из них сырники.

Жарить соленые сырники надо на разогретой сковороде на небольшом огне сперва до румяности с обеих сторон, а затем накрываем крышкой и еще немного обжариваем с обеих сторон.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский предлагает подавать такие сырники со сметаной, а также слабосоленым лососем.

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