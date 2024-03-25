Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделился рецептом того, как сделать вкусные вареники с ягодами и они не получились слишком сладкими или сухими.

Ингредиенты:

500 г обычной белой муки высшего сорта

500 г муки Semola (для пасты)

650-700 мл кипятка

50 мл растительного масла

12 г соли

Вишня

Сахар (для посыпки)

Масло (для подачи)

Инструкции:

Подготовка теста:

Смешайте обе муки в большой миске. Залейте кипятком и добавьте растительное масло, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Перемешайте до получения эластичного теста. Добавьте кипятка постепенно, начиная с 600 мл, и добавляйте больше, если это необходимо. Тесто должно быть мягким, но не липким.

Добавьте соль, перемешайте и заверните тесто в пленку, советует "Мастер Шеф" Мартыновская. Оставьте в холодильнике на 30 минут.

Приготовление начинки:

Очистите вишню от косточек и положите в миску. Посыпьте сахаром и перемешайте. Заморозьте вишню для удобства, подметила "Мастер Шеф" Мартыновская.

Формирование вареников:

Разделите охлажденное тесто на несколько частей. Раскатайте каждую часть теста на тонкий лист и вырежьте круги диаметром около 8-10 см.

Выложите по одной замороженной вишне на каждый круг теста.

Сложите края теста в половину и прижмите, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Варка вареников:

Доведите воду в кастрюле до кипения. Положите вареники в кипящую воду и варите около 3-5 минут, пока они не начнут всплывать на поверхность.

С помощью дырчатой ложки переложите готовые вареники на тарелку.

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