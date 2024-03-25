Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделился рецептом того, как сделать вкусные вареники с ягодами и они не получились слишком сладкими или сухими.
Ингредиенты:
- 500 г обычной белой муки высшего сорта
- 500 г муки Semola (для пасты)
- 650-700 мл кипятка
- 50 мл растительного масла
- 12 г соли
- Вишня
- Сахар (для посыпки)
- Масло (для подачи)
Инструкции:
Подготовка теста:
Смешайте обе муки в большой миске. Залейте кипятком и добавьте растительное масло, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
Перемешайте до получения эластичного теста. Добавьте кипятка постепенно, начиная с 600 мл, и добавляйте больше, если это необходимо. Тесто должно быть мягким, но не липким.
Добавьте соль, перемешайте и заверните тесто в пленку, советует "Мастер Шеф" Мартыновская. Оставьте в холодильнике на 30 минут.
Приготовление начинки:
Очистите вишню от косточек и положите в миску. Посыпьте сахаром и перемешайте. Заморозьте вишню для удобства, подметила "Мастер Шеф" Мартыновская.
Формирование вареников:
Разделите охлажденное тесто на несколько частей. Раскатайте каждую часть теста на тонкий лист и вырежьте круги диаметром около 8-10 см.
Выложите по одной замороженной вишне на каждый круг теста.
Сложите края теста в половину и прижмите, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
Варка вареников:
Доведите воду в кастрюле до кипения. Положите вареники в кипящую воду и варите около 3-5 минут, пока они не начнут всплывать на поверхность.
С помощью дырчатой ложки переложите готовые вареники на тарелку.
Последние новости Украины:
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала улучшенный рецепт фаршированных помидоров.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт вкусного кисло-сладкого соуса.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт трендового блюда для завтрака.