Шеф-повар и ресторатор, судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил украинцам улучшенный рецепт ленивых вареников с шоколадным соусом.

Для ленивых вареников "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:

творог - 400 г

мука – 85 г

яйцо – 1 маленькое или 1 большой желток

сахар – 40 г

Для приготовления соуса на две порции нам понадобятся следующие ингредиенты:

шоколад белый (или можно брать любой другой) – 70-80 г

сливки жирностью 20% – 100-110 г

свежие ягоды – 120-150 г

орехи (жареные) – 30 г

Ленивые вареники готовятся очень просто. Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский отжимает творог от лишней влаги - для этого удобно использовать чистое вафельное полотенце и просто выжать сыворотку руками.

Сухой творог смешиваем до однородности с яйцом и сахаром, а затем добавляем муку и быстро замешиваем мягкое тесто. Делим тесто на кусочки и формируем ленивые вареники – можно в форме шариков, а можно овальные, как делает "Мастер Шеф" Владимир Ярославский, ведь они равномернее провариваются.

Варить ленивые вареники нужно в кипящей подсоленной воде буквально одну минутку после того, как они всплывут.

Чтобы приготовить шоколадно-сливочный соус к ленивым вареникам, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский наливает сливки в сковороду, добавляет белый шоколад, доводит смесь до кипения и шумовкой выкладывает в нее горячие варенички. Провариваем еще минуту, чтобы соус немного загустел, добавляем ягоды, перемешиваем – и можно подавать.

При подаче добавляем к ленивым вареникам еще свежие ягоды и измельченные орешки.

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