В этот раз на своей странице в Instagram судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить невероятно вкусный постный борщ с "ушками".

Для этого рецепта заранее нужно приготовить свекольный квас. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский нарезает 5 больших штучек свеклы, складывает ее в трехлитровую банку, заливает водой (можно также добавить рассол из соленых огурцов или квашеной капусты), добавляет щепотку соли, накрывает марлей и оставляет на 7-9 дней в теплом месте.

Для приготовления борща "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

бульон грибной – 2,5 л (получим во время приготовления "ушек")

свекла запеченная – 850 г

морковь – 150 г

лук – 150 г

растительное масло для жарки

чернослив – 100 г

квас буряковый – 600 г

"Ушки" – это своеобразные пельмени с грибами. Для теста берем 300 г муки, 20 г растительного масла, 150 г кипятка и соль по вкусу. Для начинки нам понадобятся:

сушеные белые грибы – 100 г

шампиньоны - 500 г

лук – 200 г

соль, перец

растительное масло

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский готовит "ушки". Сушеные грибы замачиваем в воде, а затем отвариваем вместе с овощами (морковь, лук, сельдерей и т.п.) в течение 30 минут. Отваренные грибы вынимаем, а бульон процеживаем.

Чтобы приготовить тесто, в кипяток добавляем соль, вливаем в муку, добавляем растительное масло, замешиваем и оставляем охлаждаться на 30 минут.

Мелко нарезаем лук для начинки, шампиньоны и отварные грибы. На растительном масле обжариваем лук, затем добавляем шампиньоны, а в конце белые грибы, соль и перец по вкусу. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский раскачивает тесто, выкладывает начинку и формирует "ушки", как пельмени.

Далее переходим к приготовлению борща. Свеклу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский запекает целой в кожуре, завернутой в фольгу. Оставляем ее немного сыроватой, охлаждаем и нарезаем тонкой соломкой.

Лук и морковь нарезаем соломкой, обжариваем на растительном масле, затем добавляем свеклу, квас и доводим зажарку до кипения. Перекладываем эту смесь в кастрюлю в грибной бульон, добавляем нарезанный чернослив, соль, перец, можно добавить сушеный орегано и немного копченой паприки.

В конце "Мастер Шеф" Владимир Ярославский доводит борщ до кипения и добавляет отдельно отваренные "ушки". Подавать борщ шеф-повар советует с зеленым луком.

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