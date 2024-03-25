Из пекинской капусты готовить можно не только салаты, но и невероятно вкусные стейки.

Достаточно порезать пекинскую капусту , приготовить кляр и обжарить на сковороде.

Рецептом пекинской капусты в кляре поделилась фудблогерка Илона, у которой есть своя страница «Thefoodhub.by Ilona» .

«Такую пекинскую капусту вы еще точно не пробовали. Пекинская капуста жареная в кляре. Я действительно не думала, что это получится так вкусно! Попробуйте обязательно», - советует Илона.

Как приготовить пекинскую капусту в кляре.

Ингредиенты для пекинской капусты в кляре нужны такие: пекинская капуста, яйца, панировочные сухари, соль, перец, паприка, а также подсолнечное масло и оливковое.

Пекинскую капусту следует нарезать кольцами и хорошо посолить. Оливковое масло смешиваем с паприкой и смазываем все капустные кольца с обеих сторон.

Как приготовить пекинскую капусту в кляре.

Далее взбиваем яйца, а в отдельную тарелку высыпаем панировочные сухари.

Кольца капусты с обеих сторон сначала погрузить в яичную смесь, затем в панировку.

Жарим пекинскую капусту с каждой стороны по 2-3 мин.

«Можно запечь в духовке, тогда блюдо будет более полезным», - посоветовала фудблогер, добавив, что уже готовую пекинскую капусту она полила острым соусом.

Как приготовить пекинскую капусту в кляре.

Кулинар также советует не жарить пекинскую капусту слишком долго:

"Просто до корочки, тогда она очень приятного вкуса и консистенции".

Некоторые из подписниц фудблогера, попробовав пекинскую капусту по этому рецепту, отметили, что блюдо действительно стоит того, чтобы его приготовить.

«Очень вкусно получается, попробовала по Вашему рецепту, по вкусу чем-то похож на цветную капусту».

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