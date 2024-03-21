Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала рецепт популярного блюда с курицей и грибами.

Победительница и экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом классического жульена с курицей и грибами.

Для этого рецепта жульена "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет:

бедро куриное - 3-4 шт.

шампиньоны - 400 г

лук - 1 шт.

соль и перец - по вкусу

твердый сыр - 100 г

растительное масло для жарки

Для приготовления соуса Бешамель нам понадобятся такие ингрединты:

сливочное масло - 15 г

мука - 15 г

сливки жирностью 10-20% (холодные) - 250 мл

соль и мускатный орех

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская нарезает курицу и шампиньоны небольшими кусочками, лук - мелким кубиком. Сперва на разогретой сковороде с растительным маслом обжариваем лук с грибами. Когда лишняя влага испарится, добавляем курицу, соль, перец и жарим еще в течение 5 минут.

Затем "Мастер Шеф" Елизавета Глинская готовит соус Бешамель. В сотейнике растапливаем сливочное масло, добавляем муку и перемешиваем. Прогреваем масло с мукой в течение 1 минуты, заливаем треть сливок, перемешиваем, доливаем остаток сливок и снова перемешиваем.

Доводим соус до кипения, постоянно его помешивая, держим еще 30-40 сек. на плите и снимаем. В конце добавляем немного мускатного ореха, соль по вкусу и перемешиваем – бешамель готов.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает соус с курицей и грибами, выкладывает жульен в формочки и посыпает сверху тертым сыром. Запекаем жульен при 200 градусах до аппетитной золотистой корочки (режим лучше ставить гриль или конвекция).

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