Очистить медные кастрюли, возможно даже проще, чем любые другие.

Не случайно медные кастрюли ассоциируются с качеством; медь является отличным выбором благодаря ее поразительной способности проводить тепло. Кроме того, ее легко чистить. Вы можете научиться чистить медные кастрюли, чайник, кухонную посуду с медным дном и т.п. с помощью нескольких шагов и продуктов, которые, вероятно, находятся под рукой.

Как очистить нелакированные медные кастрюли

Высококачественные медные кастрюли покрыты жестью или нержавеющей сталью для обеспечения неактивной поверхности для приготовления пищи. Медь поступает в реакцию с кислыми пищевыми продуктами, в результате чего металл попадает в пищу. Олово и нержавеющая сталь не тускнеют и следует мыть горячей водой с мылом. Для наружной стороны сосудов кислые продукты, такие как лимоны, уксус и кетчуп хорошо работают для удаления пятен с наружных поверхностей.

Вымойте медные кастрюли в горячей воде с мылом

После каждого использования дайте медной кастрюле остыть на ощупь.

Вымойте внутри и снаружи в растворе горячей воды и моющие средства.

Используйте неабразивную губку или палочку для посуды.

Чтобы очистить любую прилипшую пищу изнутри, посыпьте немного пищевой соды на губку, чтобы действовать как мягкий абразив для очищения пищи.

Удалите медный налет с помощью лимонов

Чтобы очистить налет и придать медный блеск, разрежьте лимон пополам и окуните срезанные концы в поваренную соль.

Натрите соленым лимоном наружную часть медной кастрюли.

Добавьте больше соли, если нужно, чтобы ослабить тусклость.

Промойте сковороду в теплой воде и высушите тканью из микрофибры без ворса.

Если тусклость сильная, приготовьте пасту из лимонного и пищевой соды.

С помощью губки нанесите пасту на медь и дайте ей действовать не менее 5 минут.

Используйте влажную ткань из микрофибры, чтобы отполировать медь круговыми движениями. Повторяйте при необходимости, пока медь не засияет.

Хорошо промойте и высушите.

Удалите медный налет с помощью уксуса

В маленькой миске смешайте 1 столовую ложку дистиллированного белого уксуса и 1/4 стакана поваренной соли, чтобы сделать пасту. Вы можете удвоить ингредиенты, если медная кастрюля большая.

С помощью губки нанесите пасту на медь, подождите 5 минут и отполируйте ее мягкой влажной тканью круговыми движениями.

Промойте кастрюлю в теплой воде и высушите ее во избежание пятен воды.

При необходимости повторите шаги.

Удалите медный налет с помощью Kethcup

Губкой нанесите кетчуп на потускневшую медь.

Дайте поработать минимум 10 минут.

Вытрите пятна губкой.

Если налет тяжело очистить, добавьте чуть-чуть пищевой соды в кетчуп и скраб.

Хорошо промойте теплой водой и высушите медь салфеткой из микрофибры.

Как очистить лакированные медные кастрюли

Лаковое покрытие предотвращает потускнение меди, и вы не хотите ее отчищать. Поэтому не используйте абразивные средства или инструменты. Просто вымойте медную кастрюлю или чайник в горячей мыльной воде. Тщательно прополощите и высушите мягкой тканью.

Советы, чтобы медные кастрюли выглядели отлично

Никогда не используйте абразивные чистящие средства или чистящие губки медных кастрюль.

Для сильно потускневших кастрюль или наружных поверхностей с пригоревшей пищей используйте смазку для локтей и повторяйте шаги, пока потускнение не исчезнет.

Во время чистки меди избегайте агрессивных химикатов, таких как хлорный отбеливатель.

Ощутите природную патину меди и готовьте с удовольствием!

Источник: realsimple

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