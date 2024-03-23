Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить вкусный десерт, который придется по вкусу каждому. Этот салат хорошо подходит и для легкого перекуса, и для простого ужина.

Ингредиенты:

Салат Ромен – 200 г

Куриная грудка – 200 г

Помидоры Черри – 100 г

Анчоусы – 40 г

Яйца перепела – 5 шт.

Пармезан – 20 г

Сухарики – 30 г

Для соуса:

Анчоусы – 5 г

Чеснок – 1 зубчик

Оливковое масло – 80 г

Пармезан – 20 г

Горчица – 1 ч. л.

Вустерширский соус – 10 г

Яйцо – 1 шт.

Инструкции:

Готовим соус: в блендере смешиваем анчоусы, чеснок, оливковое масло, пармезан, горчицу, Вустерширский соус и яйцо. Миксируем до получения однородной массы, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

Готовим яйца: варим яйца перепела в течение 3-4 минут. Откидываем на ледяную воду, очищаем и нарезаем.

Обжариваем курицу: нарезаем куриную грудку кубиками, обжариваем на сковороде до золотистой корочки.

Собираем салат: " Мастер Шеф" Литвинова советует, в большой миске смешиваем листья салата Ромен, нарезанные помидоры Черри, обжаренную курицу, анчоусы, яйца и сухарики. Поливаем соусом и аккуратно перемешиваем.

Подаем салат, посыпая сверху тертым пармезаном, добавила "Мастер Шеф" Литвинова.

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