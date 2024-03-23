Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить вкусный десерт, который придется по вкусу каждому. Этот салат хорошо подходит и для легкого перекуса, и для простого ужина.
Ингредиенты:
- Салат Ромен – 200 г
- Куриная грудка – 200 г
- Помидоры Черри – 100 г
- Анчоусы – 40 г
- Яйца перепела – 5 шт.
- Пармезан – 20 г
- Сухарики – 30 г
Для соуса:
- Анчоусы – 5 г
- Чеснок – 1 зубчик
- Оливковое масло – 80 г
- Пармезан – 20 г
- Горчица – 1 ч. л.
- Вустерширский соус – 10 г
- Яйцо – 1 шт.
Инструкции:
Готовим соус: в блендере смешиваем анчоусы, чеснок, оливковое масло, пармезан, горчицу, Вустерширский соус и яйцо. Миксируем до получения однородной массы, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.
Готовим яйца: варим яйца перепела в течение 3-4 минут. Откидываем на ледяную воду, очищаем и нарезаем.
Обжариваем курицу: нарезаем куриную грудку кубиками, обжариваем на сковороде до золотистой корочки.
Собираем салат: " Мастер Шеф" Литвинова советует, в большой миске смешиваем листья салата Ромен, нарезанные помидоры Черри, обжаренную курицу, анчоусы, яйца и сухарики. Поливаем соусом и аккуратно перемешиваем.
Подаем салат, посыпая сверху тертым пармезаном, добавила "Мастер Шеф" Литвинова.
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