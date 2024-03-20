Актриса и телеведущая Ольга Сумская поделилась рецептом вкусного завтрака, для которого необходимо совсем немного времени и небольшое количество ингредиентов.

На завтрак Ольга Сумская предлагает приготовить гренки, пишет Politeka.net.

Такой завтрак будет и питательным, и вкусным.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты: хлеб – 250 г, яйца – 2 шт, молоко – 150 г, твердый сыр – 50 г, растительное масло, петрушка – по вкусу, а также соль и перец по вкусу.

В миске объединяем яйца с молоком, взбиваем. На мелкой терке натираем сыр и высыпаем во взбитые яйца.

«Самым потребляемым сортом сыра является именно моцарелла. Его часто добавляют в пиццу. Сейчас у нас желтый сыр», - рассказала о ходе приготовления гренок на завтрак Ольга Сумская в эфире программы «Смак».

Как вкусно приготовить гренки на завтрак.

Зелень измельчаем и тоже добавляем к яичной смеси.

Все ингредиенты перемешиваем и ставим сковороду на огонь.

А теперь самое главное в приготовлении этого завтрака.

Хлеб замачиваем в яичной смеси и жарим с обеих сторон.

Ольга Сумская любит пикантные греночки, поэтому актриса решила немного поперчить блюдо.

Как вкусно приготовить гренки на завтрак.

Поджаренные гренки выкладываем на тарелку и украшаем зеленью. Вот и все, ароматные гренки на завтрак с сыром и яйцом готовы!

Такое блюдо можно дополнять другими вкусными ингредиентами. Например, болгарским перцем и помидорами, ветчиной и колбасой. Также вкус гренок можно подчеркнуть любимыми специями.

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