На завтрак Ольга Сумская предлагает приготовить гренки, пишет Politeka.net.
Такой завтрак будет и питательным, и вкусным.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты: хлеб – 250 г, яйца – 2 шт, молоко – 150 г, твердый сыр – 50 г, растительное масло, петрушка – по вкусу, а также соль и перец по вкусу.
В миске объединяем яйца с молоком, взбиваем. На мелкой терке натираем сыр и высыпаем во взбитые яйца.
«Самым потребляемым сортом сыра является именно моцарелла. Его часто добавляют в пиццу. Сейчас у нас желтый сыр», - рассказала о ходе приготовления гренок на завтрак Ольга Сумская в эфире программы «Смак».
Как вкусно приготовить гренки на завтрак.
Зелень измельчаем и тоже добавляем к яичной смеси.
Все ингредиенты перемешиваем и ставим сковороду на огонь.
А теперь самое главное в приготовлении этого завтрака.
Хлеб замачиваем в яичной смеси и жарим с обеих сторон.
Ольга Сумская любит пикантные греночки, поэтому актриса решила немного поперчить блюдо.
Как вкусно приготовить гренки на завтрак.
Поджаренные гренки выкладываем на тарелку и украшаем зеленью. Вот и все, ароматные гренки на завтрак с сыром и яйцом готовы!
Такое блюдо можно дополнять другими вкусными ингредиентами. Например, болгарским перцем и помидорами, ветчиной и колбасой. Также вкус гренок можно подчеркнуть любимыми специями.
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