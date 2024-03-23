Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом лукового пирога, который хорошо подойдет для всей семьи.
Ингредиенты:
Для теста:
- 210 г муки
- 140 г масла 82.5%
- 60 г ледяной воды
- 10 г лимонного сока
- соль
Для начинки:
- 25 г масла
- 400 г лука
- 140 г бекона
- 3 яйца
- 300 г сливок 30%
- 70+30 г сыра Dorblu
- мускатный орех
Приготовление:
Приготовление теста:
В миске смешайте муку и нарезанное масло. Хорошенько разотрите массу до маленьких комочков, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Добавьте соль, ледяную воду и лимонный сок. Быстро замешайте тесто в один шар. Заверните в пленку и поставьте в холодильник на 30 минут, пусть доготовится.
"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, далее спустя полчаса раскатайте тесто в тонкий пласт, чуть больше диаметра формы. Выложите в форму с пергаментом, сделайте небольшие бортики.
Приготовление начинки:
На сковороде разогрейте масло и обжарьте нарезанный лук. Добавьте нарезанный бекон и мускатный орех. Остудите, подметил "Мастер Шеф" Ярославский.
В миске смешайте сливки с яйцами, добавьте обжаренный лук, 70 г сыра крупными кусочками, добавьте мускатный орех по вкусу.
Вылейте начинку на охлажденное тесто, сверху выложите еще 30 г сыра кусочками.
Запекание:
Выпекайте пирог в разогретой до 175 градусов духовке 25 минут, советует "Мастер Шеф" Ярославский.
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