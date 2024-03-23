Шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как приготовить пирог из нескольких ингредиентов.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом лукового пирога, который хорошо подойдет для всей семьи.

Ингредиенты:

Для теста:

210 г муки

140 г масла 82.5%

60 г ледяной воды

10 г лимонного сока

соль

Для начинки:

25 г масла

400 г лука

140 г бекона

3 яйца

300 г сливок 30%

70+30 г сыра Dorblu

мускатный орех

Приготовление:

Приготовление теста:

В миске смешайте муку и нарезанное масло. Хорошенько разотрите массу до маленьких комочков, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Добавьте соль, ледяную воду и лимонный сок. Быстро замешайте тесто в один шар. Заверните в пленку и поставьте в холодильник на 30 минут, пусть доготовится.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, далее спустя полчаса раскатайте тесто в тонкий пласт, чуть больше диаметра формы. Выложите в форму с пергаментом, сделайте небольшие бортики.

Приготовление начинки:

На сковороде разогрейте масло и обжарьте нарезанный лук. Добавьте нарезанный бекон и мускатный орех. Остудите, подметил "Мастер Шеф" Ярославский.

В миске смешайте сливки с яйцами, добавьте обжаренный лук, 70 г сыра крупными кусочками, добавьте мускатный орех по вкусу.

Вылейте начинку на охлажденное тесто, сверху выложите еще 30 г сыра кусочками.

Запекание:

Выпекайте пирог в разогретой до 175 градусов духовке 25 минут, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

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