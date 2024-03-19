Этот салат из редиса так и называется – Весенний. Ведь именно редис одним из первых появляется в весеннем меню.
«Если вы не любите салаты из редиса, попробуйте приготовить этот, и обязательно полюбите», – уверяет фудблогер и автор страницы «Reeixit».
Ингредиенты нужны очень простые: два пучка редиса, четыре вареных яйца, пучок зеленого лука, пучок зелени и один свежий огурец.
Редис и яйца необходимо натереть на мелкую терку. Огурец следует нарезать слайсами, накрошить зелень и лук зеленый.
Рецепт салата из редиски.
Заправить такой салат с редиской можно сметаной или йогуртом.
«Это очень вкусный салат. Мелко натертая редиска будет смаковать совсем по другому, мне в несколько раз вкуснее, чем нарезанная слайсами. Обязательно попробуйте такой салатик!», – советует фудблогер.
Отметим, что такой салат из редиса можно также выкладывать на гренку или хлебец в качестве вкусной и полезной намазки.
В редиске содержится фосфор, белок, натрий, железо, кальций и магний, никотиновая кислота, витамины С, В1, В6 и В12.
Рецепт салата из редиски.
Редис также ценится диетологами благодаря содержанию в ней природных антибиотиков – фитонцидов, защищающих дыхательную систему от вирусов и инфекций. Острый по вкусу овощ избавляет организм от избытка слизи, что особенно полезно при простуде, ангине и астме. Более того – редис успокаивает боль в горле.
В редиске много витамина С – пучок редиса может на 50% заполнить ежедневную норму этого витамина.
Рекомендованная норма употребления редиса – 200-300 граммов дважды в неделю.
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