Этот вкусный и простой салат может понравиться даже тем, кто не является фанатом редиса.

Этот салат из редиса так и называется – Весенний. Ведь именно редис одним из первых появляется в весеннем меню.

«Если вы не любите салаты из редиса, попробуйте приготовить этот, и обязательно полюбите», – уверяет фудблогер и автор страницы «Reeixit».

Ингредиенты нужны очень простые: два пучка редиса, четыре вареных яйца, пучок зеленого лука, пучок зелени и один свежий огурец.

Редис и яйца необходимо натереть на мелкую терку. Огурец следует нарезать слайсами, накрошить зелень и лук зеленый.

Рецепт салата из редиски.

Заправить такой салат с редиской можно сметаной или йогуртом.

«Это очень вкусный салат. Мелко натертая редиска будет смаковать совсем по другому, мне в несколько раз вкуснее, чем нарезанная слайсами. Обязательно попробуйте такой салатик!», – советует фудблогер.

Отметим, что такой салат из редиса можно также выкладывать на гренку или хлебец в качестве вкусной и полезной намазки.

В редиске содержится фосфор, белок, натрий, железо, кальций и магний, никотиновая кислота, витамины С, В1, В6 и В12.

Рецепт салата из редиски.

Редис также ценится диетологами благодаря содержанию в ней природных антибиотиков – фитонцидов, защищающих дыхательную систему от вирусов и инфекций. Острый по вкусу овощ избавляет организм от избытка слизи, что особенно полезно при простуде, ангине и астме. Более того – редис успокаивает боль в горле.

В редиске много витамина С – пучок редиса может на 50% заполнить ежедневную норму этого витамина.

Рекомендованная норма употребления редиса – 200-300 граммов дважды в неделю.

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