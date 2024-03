Редис не только один из самых ранних овощей, он еще и один из самых полезных.

В частности употребление редиса предотвращает развитие раковых заболеваний, поддерживает здоровье матки, повышает настроение, предотвращает развитие варикоза. В редиске много растительной клетчатки, эфирных масел, витаминов группы B и РР, микро- и макроэлементов, таких как калий, кальций, фосфор, магний, железо.

Редис укрепляет иммунитет и нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, в редиске много воды и клетчатки, а это сочетание позволяет нормализовать пищеварение и избавиться от задержки лишней жидкости в организме.

Одним из самых простых способов добавить редиску в свой рацион – это добавлять ее в салаты. Одним из таких вкусных рецептов поделились на странице Cook with me at home.

«Легкий, вкусный, полезный, весенний – это все об этом салатике. Каждый год, в начале весны мне напоминает о нем мама, а дальше я перенимаю эстафету и постоянно кормлю им своих домашних», – рассказала об этом рецепте фудблогерка.

Для приготовления этого салата понадобятся следующие ингредиенты: сыр кисломолочный – 350 г, редиска – 1 пуч., зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) – по вкусу, сметана – 2 ст.л., соль – по вкусу.

Ход приготовления салата из редиски следующий: сыр необходимо размять слегка вилкой, добавить порезанную полукольцами редиску, мелко порубленную зелень, соль, сметану.

Все перемешать и можно подавать на стол!

«Люблю выложить эту вкусность на ломтик свежего гречишного хлеба», - поделилась вкусной идеей фудблогер.

