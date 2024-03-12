При выращивании редиса необходимо знать, как ее правильно сажать и как поливать, но есть еще важные правила, без учета которых хорошего урожая не будет.

Так, иногда огородники и дачники сталкиваются с проблемой, что у редиса есть только красивые листья, а собирать нечего.

Главные причины, почему редис не растет назвала опытная хозяйка из Волыни Юлия.

«Сорт или гибрид неправильно подобран! Семена – это главный старт! Пора забыть о редисе 18 дней, французских пальчиках и т.д.», - заверила хозяйка на своей странице в Инстаграм «Hroshi na horodi».

Еще одна причина, что редис плохо растет – неправильный посев.

«Если сеять сеялкой, то нужно размешивать семена с чем-нибудь. К примеру, пшеном. Я совершенно серьезно! Лучше редко, чем густо посеять редис», - подчеркнула Юлия.

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Также хозяйка поделилась еще одним секретом выращивания редиса:

«Чем раньше посеять редис, тем меньше будет мошки. Потому что прохладно. Если температура высокая, а редис только всходит, то опрыскивайте почву от вредителей».

Как вырастить большую и сладкую редиску.

Добавим, что на формирование редиса также влияет свет и влага. Так, редис необходимо регулярно и обильно поливать.

Редиску сеют на хорошо освещенных участках, где нет сильного ветра. Важно также придерживаться севооборота – сеять его после картофеля, лука, томатов.

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