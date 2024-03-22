Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова расказала, как приготовить хрустящую и сочную капусту, легендарный вариант с мягким вкусом.
Ингредиенты:
- 2 кочана капусты (каждый весом примерно 3-3,5 кг)
- 1 свекла (250-300 г)
- 20 г семян кориандра
- 2 литра рассола из огурцов
- 1 литр кипятка (или 30 г соли на 1 литр воды)
Инструкции:
Начните с кипячения воды в чайнике, подмечает "Мастер Шеф" Литвинова.
Нарежьте капусту на видео, чтобы было удобно ее подавать. Это поможет сохранить целостность кочанов.
Поставьте капусту в кастрюлю и залейте кипятком. Доведите до кипения и выключите огонь. Оставьте капусту в кипятке на 5 минут, затем слейте воду.
"Мастер Шеф" Литвинова подмечает, для маринада (можно использовать ту же кастрюлю) на дно положите половину свеклы, лавровый лист, семена кориандра и все капустные листья. Сверху уложите оставшуюся свеклу.
Залейте капусту рассолом из огурцов.
Если вы используете соль для рассола, растворите 30 г соли в 1 литре кипятка и залейте капусту этим раствором.
Покройте кастрюлю не очень плотно крышкой и оставьте капусту на 5 дней при комнатной температуре, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Через 5 дней квашеная капуста будет готова к употреблению.
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