Бывший судья "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусную капусту по особому рецепту.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова расказала, как приготовить хрустящую и сочную капусту, легендарный вариант с мягким вкусом.

Ингредиенты:

2 кочана капусты (каждый весом примерно 3-3,5 кг)

1 свекла (250-300 г)

20 г семян кориандра

2 литра рассола из огурцов

1 литр кипятка (или 30 г соли на 1 литр воды)

Инструкции:

Начните с кипячения воды в чайнике, подмечает "Мастер Шеф" Литвинова.

Нарежьте капусту на видео, чтобы было удобно ее подавать. Это поможет сохранить целостность кочанов.

Поставьте капусту в кастрюлю и залейте кипятком. Доведите до кипения и выключите огонь. Оставьте капусту в кипятке на 5 минут, затем слейте воду.

"Мастер Шеф" Литвинова подмечает, для маринада (можно использовать ту же кастрюлю) на дно положите половину свеклы, лавровый лист, семена кориандра и все капустные листья. Сверху уложите оставшуюся свеклу.

Залейте капусту рассолом из огурцов.

Если вы используете соль для рассола, растворите 30 г соли в 1 литре кипятка и залейте капусту этим раствором.

Покройте кастрюлю не очень плотно крышкой и оставьте капусту на 5 дней при комнатной температуре, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Через 5 дней квашеная капуста будет готова к употреблению.

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