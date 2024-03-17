Популярная украинская певица, героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич продолжает делиться с поклонниками рецептами простых и вкусных блюд, которые готовит для себя дома.

В этот раз на своей странице в Instagram "Холостячка" Злата Огневич поделилась с украинцами рецептом вкусного хачапури без вреда для фигуры.

Певица решила приготовить простую и диетическую версию знаменитого грузинского блюда без мороки с дрожжевым тестом.

"Скорее все на кухню! Это очень вкусно", – советует Злата Огневич.

Для приготовления теста Злата Огневич берет следующие ингредиенты:

творог

рисовая мука

яйцо

соль

Для начинки хачапури нам понадобятся:

сыр сулугуни или обычный твердый

яйцо

Чтобы приготовить тесто для хачапури, Злата Огневич просто смешивает пачку творога с яйцом, 1-2 ложками муки и солью.

На пергаменте певица руками и с помощью вилки формирует из творожной массы лодочку с углублением посередине. Выпекаем ее в разогретой духовке до готовности.

Затем Злата Огневич достает основу хачапури из духовки, выкладывает в середину тертый сыр, а сверху выбивает яйцо и снова отправляет в духовку, чтобы сыр расплавился, а яйцо приготовилось.

Ранее Злата Огневич поделилась рецептом своей быстрой, вкусной и полезной пиццы на завтрак. Для ее приготовления певица берет 2 яйца, одну тортилью, томатный соус, креветки или курицу, оливки, томаты, сыр, соль и любимые специи.

На приготовление такой пиццы уйдет всего 15 минут. На разогретой сковороде в течение минуты под крышкой обжариваем размешанные яйца с солью и специями. Затем сверху выкладываем тортилью, переворачиваем, выкладываем томатный соус и начинку, как на обычную пиццу, и готовим еще 3 минуты.

Последние новости Украины:

Это вкус мирной жизни – Лилия Ребрик поделилась своим особым рецептом.

Маричка Падалко поделилась потрясающим рецептом.

Катя Осадчая показала, как приготовить вкусный салат из баклажанов.