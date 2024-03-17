В этот раз на своей странице в Instagram "Холостячка" Злата Огневич поделилась с украинцами рецептом вкусного хачапури без вреда для фигуры.
Певица решила приготовить простую и диетическую версию знаменитого грузинского блюда без мороки с дрожжевым тестом.
"Скорее все на кухню! Это очень вкусно", – советует Злата Огневич.
Для приготовления теста Злата Огневич берет следующие ингредиенты:
- творог
- рисовая мука
- яйцо
- соль
Для начинки хачапури нам понадобятся:
- сыр сулугуни или обычный твердый
- яйцо
Чтобы приготовить тесто для хачапури, Злата Огневич просто смешивает пачку творога с яйцом, 1-2 ложками муки и солью.
На пергаменте певица руками и с помощью вилки формирует из творожной массы лодочку с углублением посередине. Выпекаем ее в разогретой духовке до готовности.
Затем Злата Огневич достает основу хачапури из духовки, выкладывает в середину тертый сыр, а сверху выбивает яйцо и снова отправляет в духовку, чтобы сыр расплавился, а яйцо приготовилось.
Ранее Злата Огневич поделилась рецептом своей быстрой, вкусной и полезной пиццы на завтрак. Для ее приготовления певица берет 2 яйца, одну тортилью, томатный соус, креветки или курицу, оливки, томаты, сыр, соль и любимые специи.
На приготовление такой пиццы уйдет всего 15 минут. На разогретой сковороде в течение минуты под крышкой обжариваем размешанные яйца с солью и специями. Затем сверху выкладываем тортилью, переворачиваем, выкладываем томатный соус и начинку, как на обычную пиццу, и готовим еще 3 минуты.
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