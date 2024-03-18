На своей странице в Instagram судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил украинцам рецепт вкусного и питательного завтрака.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский решил приготовить питу, которую можно подавать с разными начинками.

"Пита - это такая дрожжевая палиничка с карманом, которая быстро готовится, а еще чрезвычайно популярна на побережье Средиземного моря и в странах Ближнего Востока!", - рассказал "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Для приготовления питы "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:

мука – 360 г

вода горячая – 200 г

соль – 0,5 ч.л.

растительное масло (лучше оливковое) – 20 г

В миску "Мастер Шеф" Владимир Ярославский просеивает муку и добавляет растительное масло. В кипяток добавляет соль, размешивает, вливает в муку и замешивает тесто сначала с помощью лопатки, а затем руками.

Готовое тесто накрываем пленкой и даем немного отдохнуть. Тесто должно быть мягким, эластичным и не прилипать к рукам.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский делит тесто на 7-8 равных частей и раскатывает каждую в круг диаметром 15-16 см и толщиной 1,5 мм. На необходимости стол можно немного смазать растительным маслом.

Жарим питу на хорошо разогретой сковороде без добавления масла – 30-35 секунд с одной стороны, пока появятся первые пузырьки, затем переворачиваем и жарим еще 15-20 сек., чтобы она начала подниматься, дальше снова переворачиваем – она надувается и через 10-15 сек. можно снова перевернуть.

Готовую питу выкладываем на полотенце и накрываем. Начинку можно выбирать по своему вкусу. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский отрезает край питы, в середину выкладывает слабосоленый лосось, листья салата, нарезанный огурец, немного крем-сырая, зелень и лук.

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