В этот раз на своей странице в Instagram судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как просто и вкусно засолить красную рыбу.

Для засола рыбы "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

чистое филе лосося (без кожи и косточек) – 1 кг

соль – 2 столовые ложки с горкой

сахар – 1 полная столовая ложка

цедра цитрусовых

перец молотый (душистый и черный)

немного рома (можно заменить на джин или просто водку)

мелко нарезанный укроп (можно брать даже семена укропа или любые сухие травы)

Рецепт очень простой. На целое филе лосося "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет соль, сахар, цедру, перец, алкоголь и измельченный укроп, натирая ими с обеих сторон рыбу. Накрываем все пленкой и оставляем просаливаться в холодильнике в течение 6-8 часов.

После этого "Мастер Шеф" Владимир Ярославский счищает все с помощью бумажного полотенца и еще дает рыбе немного настояться (хотя она уже готова и ее можно есть).

Хранить засоленную рыбу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рекомендует в закрытом контейнере в течение 5-7 дней.

Ранее "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил украинцам еще один рецепт засолки красной рыбы.

Тогда примерно на 1,2 кг рыбы шеф-повар взял 2 ст.л. морской соли, 1 ст.л. сахара, немного оливкового масла, черный молотый перец, цедру лайма или лимона, по желанию 2 ст.л. виски или другого алкоголя, а также любимые специи (кориандр и можжевельник, чабрец/розмарин).

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