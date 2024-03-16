В этот раз на своей странице в Instagram судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как просто и вкусно засолить красную рыбу.
Для засола рыбы "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- чистое филе лосося (без кожи и косточек) – 1 кг
- соль – 2 столовые ложки с горкой
- сахар – 1 полная столовая ложка
- цедра цитрусовых
- перец молотый (душистый и черный)
- немного рома (можно заменить на джин или просто водку)
- мелко нарезанный укроп (можно брать даже семена укропа или любые сухие травы)
Рецепт очень простой. На целое филе лосося "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет соль, сахар, цедру, перец, алкоголь и измельченный укроп, натирая ими с обеих сторон рыбу. Накрываем все пленкой и оставляем просаливаться в холодильнике в течение 6-8 часов.
После этого "Мастер Шеф" Владимир Ярославский счищает все с помощью бумажного полотенца и еще дает рыбе немного настояться (хотя она уже готова и ее можно есть).
Хранить засоленную рыбу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рекомендует в закрытом контейнере в течение 5-7 дней.
Ранее "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил украинцам еще один рецепт засолки красной рыбы.
Тогда примерно на 1,2 кг рыбы шеф-повар взял 2 ст.л. морской соли, 1 ст.л. сахара, немного оливкового масла, черный молотый перец, цедру лайма или лимона, по желанию 2 ст.л. виски или другого алкоголя, а также любимые специи (кориандр и можжевельник, чабрец/розмарин).
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