Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать лучший соус к картофелю и выбрал для этого оптимальный вариант к любому столу.
Ингредиенты:
- 2 желтка
- 30 г горчицы с зернами
- 4 г соли
- 10 г сахара
- 300 г нейтрального масла (например, виноградной косточки)
- 10 г укропа (или эстрагон по желанию)
- 5 г винного уксуса
- 20 г каперсов
- 40 г корнишонов
- 40 г свежих огурцов
- 100-120 г греческого йогурта или сметаны
- 10 г зеленого лука
Приготовление:
В миске смешайте желтки, горчицу, соль и сахар, взбейте до образования пышной пены, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
Тонкой струйкой добавляйте масло, постоянно перемешивая смесь, чтобы образовалась эмульсия.
Когда соус станет густым, добавьте уксус, нарезанные каперсы, корнишоны, огурцы и зеленый лук.
"Мастер Шеф" Ярославский подмечает, добавьте греческий йогурт или сметану, чтобы придать соусу более изысканный вкус.
Перемешайте соус и охладите в холодильнике. Соус Тартар готов к употреблению.
Хранение: Храните соус Тартар в стеклянной банке под крышкой в холодильнике при температуре 4 градуса Цельсия. Соус хорошо сохраняется до 7 дней, заметил "Мастер Шеф" Ярославский.
Советы:
- Идеальный вкус соуса достигается через пару часов после приготовления, когда все вкусы хорошо сочетаются.
- Этот соус отлично подходит к блюдам из рыбы, таким как вареная, на пару, белая или красная.
- Дополнительные ингредиенты, такие как вяленые томаты, молодой чеснок, артишоки или вареный белок, могут придать соусу новые интересные вкусы и текстуру.
- Соус Тартар также подойдет к блюдам типа "Фиш энд Чипс", зразам, котлеткам и сэндвичам.
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