Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать лучший соус к картофелю и выбрал для этого оптимальный вариант к любому столу.

Ингредиенты:

  • 2 желтка
  • 30 г горчицы с зернами
  • 4 г соли
  • 10 г сахара
  • 300 г нейтрального масла (например, виноградной косточки)
  • 10 г укропа (или эстрагон по желанию)
  • 5 г винного уксуса
  • 20 г каперсов
  • 40 г корнишонов
  • 40 г свежих огурцов
  • 100-120 г греческого йогурта или сметаны
  • 10 г зеленого лука

Владимир Ярославский

Приготовление:

В миске смешайте желтки, горчицу, соль и сахар, взбейте до образования пышной пены, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Тонкой струйкой добавляйте масло, постоянно перемешивая смесь, чтобы образовалась эмульсия.

Когда соус станет густым, добавьте уксус, нарезанные каперсы, корнишоны, огурцы и зеленый лук.

"Мастер Шеф" Ярославский подмечает, добавьте греческий йогурт или сметану, чтобы придать соусу более изысканный вкус.

Перемешайте соус и охладите в холодильнике. Соус Тартар готов к употреблению.

Хранение: Храните соус Тартар в стеклянной банке под крышкой в холодильнике при температуре 4 градуса Цельсия. Соус хорошо сохраняется до 7 дней, заметил "Мастер Шеф" Ярославский.

Советы:

  • Идеальный вкус соуса достигается через пару часов после приготовления, когда все вкусы хорошо сочетаются.
  • Этот соус отлично подходит к блюдам из рыбы, таким как вареная, на пару, белая или красная.
  • Дополнительные ингредиенты, такие как вяленые томаты, молодой чеснок, артишоки или вареный белок, могут придать соусу новые интересные вкусы и текстуру.
  • Соус Тартар также подойдет к блюдам типа "Фиш энд Чипс", зразам, котлеткам и сэндвичам.

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