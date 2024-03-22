Шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать дома необычный соус к картошке.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать лучший соус к картофелю и выбрал для этого оптимальный вариант к любому столу.

Ингредиенты:

2 желтка

30 г горчицы с зернами

4 г соли

10 г сахара

300 г нейтрального масла (например, виноградной косточки)

10 г укропа (или эстрагон по желанию)

5 г винного уксуса

20 г каперсов

40 г корнишонов

40 г свежих огурцов

100-120 г греческого йогурта или сметаны

10 г зеленого лука

Приготовление:

В миске смешайте желтки, горчицу, соль и сахар, взбейте до образования пышной пены, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Тонкой струйкой добавляйте масло, постоянно перемешивая смесь, чтобы образовалась эмульсия.

Когда соус станет густым, добавьте уксус, нарезанные каперсы, корнишоны, огурцы и зеленый лук.

"Мастер Шеф" Ярославский подмечает, добавьте греческий йогурт или сметану, чтобы придать соусу более изысканный вкус.

Перемешайте соус и охладите в холодильнике. Соус Тартар готов к употреблению.

Хранение: Храните соус Тартар в стеклянной банке под крышкой в холодильнике при температуре 4 градуса Цельсия. Соус хорошо сохраняется до 7 дней, заметил "Мастер Шеф" Ярославский.

Советы:

Идеальный вкус соуса достигается через пару часов после приготовления, когда все вкусы хорошо сочетаются.

Этот соус отлично подходит к блюдам из рыбы, таким как вареная, на пару, белая или красная.

Дополнительные ингредиенты, такие как вяленые томаты, молодой чеснок, артишоки или вареный белок, могут придать соусу новые интересные вкусы и текстуру.

Соус Тартар также подойдет к блюдам типа "Фиш энд Чипс", зразам, котлеткам и сэндвичам.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.

Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.