Бывший судья "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусную запеканку с капустой.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась, как можно вкусно и быстро приготовить блюдо из капусты. Такая запеканка хорошо сочетается с сыром и зеленью, считает кулинар Литвинова.

Ингредиенты:

500 г капусты

4 яйца

1 чайная ложка соли

300 г сметаны

3 столовые ложки муки

1 чайная ложка разрыхлителя

15 г зеленого лука

200 г твердого сыра

100 г бекона

4 зубчика чеснока

1 столовая ложка горчицы

Приготовление:

Капусту нарежьте мелкими кусочками и хорошо перемешайте с солью, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

В глубокой миске взбейте яйца вилкой, добавьте сметану, горчицу, муку с разрыхлителем и хорошо перемешайте до получения однородной массы.

"Мастер Шеф" Литвинова подмечает, добавьте к яично-сметанной массе мелко нарезанный зеленый лук и измельченный чеснок, перемешайте.

Положите капусту в форму для запекания, сверху выложите нарезанный бекон.

Залейте капусту яично-сметанным соусом.

Посыпьте всё натертым на терке сыром.

Запекайте в предварительно разогретой до 160 градусов духовке около одного часа или до золотистой корочки, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

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