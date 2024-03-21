Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась, как можно вкусно и быстро приготовить блюдо из капусты. Такая запеканка хорошо сочетается с сыром и зеленью, считает кулинар Литвинова.

Татьяна Литвинова

Ингредиенты:

  • 500 г капусты
  • 4 яйца
  • 1 чайная ложка соли
  • 300 г сметаны
  • 3 столовые ложки муки
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 15 г зеленого лука
  • 200 г твердого сыра
  • 100 г бекона
  • 4 зубчика чеснока
  • 1 столовая ложка горчицы

Приготовление:

Капусту нарежьте мелкими кусочками и хорошо перемешайте с солью, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

В глубокой миске взбейте яйца вилкой, добавьте сметану, горчицу, муку с разрыхлителем и хорошо перемешайте до получения однородной массы.

"Мастер Шеф" Литвинова подмечает, добавьте к яично-сметанной массе мелко нарезанный зеленый лук и измельченный чеснок, перемешайте.

Положите капусту в форму для запекания, сверху выложите нарезанный бекон.

Залейте капусту яично-сметанным соусом.

Посыпьте всё натертым на терке сыром.

Запекайте в предварительно разогретой до 160 градусов духовке около одного часа или до золотистой корочки, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

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