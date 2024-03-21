Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась, как можно вкусно и быстро приготовить блюдо из капусты. Такая запеканка хорошо сочетается с сыром и зеленью, считает кулинар Литвинова.
Ингредиенты:
- 500 г капусты
- 4 яйца
- 1 чайная ложка соли
- 300 г сметаны
- 3 столовые ложки муки
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- 15 г зеленого лука
- 200 г твердого сыра
- 100 г бекона
- 4 зубчика чеснока
- 1 столовая ложка горчицы
Приготовление:
Капусту нарежьте мелкими кусочками и хорошо перемешайте с солью, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
В глубокой миске взбейте яйца вилкой, добавьте сметану, горчицу, муку с разрыхлителем и хорошо перемешайте до получения однородной массы.
"Мастер Шеф" Литвинова подмечает, добавьте к яично-сметанной массе мелко нарезанный зеленый лук и измельченный чеснок, перемешайте.
Положите капусту в форму для запекания, сверху выложите нарезанный бекон.
Залейте капусту яично-сметанным соусом.
Посыпьте всё натертым на терке сыром.
Запекайте в предварительно разогретой до 160 градусов духовке около одного часа или до золотистой корочки, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
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