Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать вкусный перекус с кашей и сыром, на который не придется потратить много времени. Такая каша хорошо совмещается с грибами и молоком, подмечает кулинар.
Для приготовления блюда по рецепту Владимира Ярославского вам понадобятся следующие ингредиенты:
Ингредиенты:
- 50-55 г сухих овсяных хлопьев
- 100-125 г молока
- 150 г воды
- щепотка соли
- 15-20 г сливочного масла
- 25-30 г пармезана или пекорино (по желанию)
- 80-100 г жареных лисичек или других лесных грибов
- зелень по вкусу
- трюфельная паста (по желанию)
Приготовление:
Подготовьте лисички, обжарив их с чесноком и зеленью до готовности, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
В сотейнике смешайте воду, молоко и щепотку соли, доведите до кипения. Посыпьте овсяные хлопья и варите, помешивая, пока каша не станет похожа на ризотто по плотности.
"Мастер Шеф" Ярославский советует, добавьте масло и обжаренные грибы в кашу. При желании, добавьте свежий тимьян или орегано. Продолжайте варить еще минуту, затем снимите с огня и добавьте тертый пармезан. При желании, добавьте трюфельную пасту и проверьте блюдо на соль.
Сразу подавайте овсянку. Украсьте ее жареными грибами, тертым сыром, оливковым маслом и свежими травами или пашотированным яйцом, подмечает "Мастер Шеф" Ярославский.
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