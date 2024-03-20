Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать вкусный перекус с кашей и сыром, на который не придется потратить много времени. Такая каша хорошо совмещается с грибами и молоком, подмечает кулинар.

Для приготовления блюда по рецепту Владимира Ярославского вам понадобятся следующие ингредиенты:

Ингредиенты:

50-55 г сухих овсяных хлопьев

100-125 г молока

150 г воды

щепотка соли

15-20 г сливочного масла

25-30 г пармезана или пекорино (по желанию)

80-100 г жареных лисичек или других лесных грибов

зелень по вкусу

трюфельная паста (по желанию)

Приготовление:

Подготовьте лисички, обжарив их с чесноком и зеленью до готовности, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

В сотейнике смешайте воду, молоко и щепотку соли, доведите до кипения. Посыпьте овсяные хлопья и варите, помешивая, пока каша не станет похожа на ризотто по плотности.

"Мастер Шеф" Ярославский советует, добавьте масло и обжаренные грибы в кашу. При желании, добавьте свежий тимьян или орегано. Продолжайте варить еще минуту, затем снимите с огня и добавьте тертый пармезан. При желании, добавьте трюфельную пасту и проверьте блюдо на соль.

Сразу подавайте овсянку. Украсьте ее жареными грибами, тертым сыром, оливковым маслом и свежими травами или пашотированным яйцом, подмечает "Мастер Шеф" Ярославский.

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