"Мастер Шеф" Ольга Мартыновская подчеркнула, что не любит цветную капусту в кляре из-за ее запаха рыбы, который, по ее мнению, лишает овощ своих вкусовых качеств.

Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась рецептом любимого здорового блюда и призвала поддерживать тело здоровой, полезной и вкусной пищей. Она отметила, что физическое состояние напрямую влияет на психологическое и посоветовала обращать внимание на качество продуктов.

Мартыновская выделила цветную капусту как особенно полезный продукт, богатый витаминами и минералами, при этом содержащий всего 30 калорий на 100 г продукта.

Для приготовления супа из цветной капусты по рецепту Ольги Мартыновской вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 луковица (порей или репчатый)

20 г сливочного масла

½ головки цветной капусты (около 500 г)

100 мл сливок, молока или растительного молока

1 ст.л. смеси сухих овощей (можно заменить овощным или куриным бульоном)

Инструкции:

Нарежьте лук и обжарьте его на сливочном масле до мягкости. Добавьте нарезанную цветную капусту и протушите еще несколько минут, делится "Мастер Шеф" Мартыновская

Залейте овощи бульоном (или сухой смесью овощных овощей) и варите до мягкости капусты.

"Мастер Шеф" Мартыновская добавляет, переложите суп в блендер и измельчите до получения однородной массы. Добавьте сливки или молоко и еще раз взбейте.

Перелейте суп обратно в кастрюлю и подогрейте до готовности.

Подавайте суп, посыпав его мелко нарезанным стеблем петрушки, каплей оливкового масла и посолив/поперчив по вкусу. Подавайте с хлебом, советует "Мастер Шеф" Мартыновская.

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