Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась в социальной сети, как сделать вкусную пасту не только с томатами, но и с мясом, зеленью.

Ингредиенты:

500 г фарша (50% говядины, 50% свинины)

200 г лука

250 г моркови

3 зубчика чеснока

50 г сельдерея

20 г оливкового масла

100 мл красного вина

320 г томатного пюре

1 ч.л. орегано

1 ч.л. базилика

1/4 ч.л. черного молотого перца

250 г пасты (например, пенне)

2 ч.л. тертого пармезана для подачи

Инструкции:

Натрите или мелко нарежьте лук, морковь и сельдерей, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Нагрейте оливковое масло в кастрюле и обжарьте лук, морковь и сельдерей до мягкости.

Добавьте измельченный чеснок и обжаривайте его вместе с овощами около минуты.

"Мастер Шеф" Литвинова рассказала, добавьте фарш и обжаривайте, разбивая комочки мяса лопаткой, пока он не покроется золотистой корочкой.

Добавьте красное вино и дайте ему выкипеть.

Добавьте томатное пюре, орегано, базилик и перец. Перемешайте.

Добавьте немного воды, прикрыть крышкой и тушите на медленном огне около часа, иногда помешивая.

Варите пасту по инструкции на упаковке, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Переложите часть соуса болоньезе в сковороду, добавьте отварную пасту и немного воды, в которой варилась паста. Тушите все вместе еще несколько минут.

Подавайте пасту болоньезе, посыпав ее тертым пармезаном и украсив листьями базилика.

@tanitalitvinova Паста болоньезе Саме та найвідоміша італійська паста! Як що вам здається що це різновид макаронів по флотський! Ви помиляєтесь. Цю культову страву потрібно готувати за технологією та використовувати правильні продукти! Знадобиться: Фарш яловичина/ свинина 50/50% - 500 г, цибуля 200 г, морква 250 г, 3 з. часнику, селера 50 г, Оливкової олії 20 г, 100 мл червоного вина, 320 г томатного пюре Маленький кухар, 1 ч л орегано, 1 ч л базіліку, 1/4 ч л чорного молотого перцю, 250 г пасти (наприклад пенне), сир пармезан для подачі 2 ч л 1. Нарізати чи дрібно натерти цибулю, моркву та селеру. 2. Готувати краще в Казані, смак відрізняться. Налити олії та тушкувати на великому вогні, поки не випариться вся волога. 3. Додати вино та випалити на великому вогні. 4. Додати все мʼясо невеличкими порціями, щоб воно не варилось а обсмажувалось. 5. Додати томатне поре @malenkyi_kuhar та воду. 6. Накрити кришкою та тушкувати 1 годину на маленькому вогні. 7. Додати спеції та перекласти частину соусу болоньезе в пательню. 8. Зварити пасту пене ( вона з соусом болоньезе смакує найкраще, як на мене!) за інструкцією 9. Додати готову пасту до соусу і ще 100-150 мл води де варилась паста. Перемішати і коли закупить, можна подавати. 10. Коли серверуєте не забувайте пармезан та базілік 😋😉 #паста #пастаболоньезе #пастаболоньєзе #рецепт #рецептынакаждыйдень #мастершеф #тетяналітвінова #літвінова #літвіновашеф #литвинова #litvinova #litvinova_ua #recipe #pastabolognese #pastaboloñesa ♬ Souvenir De Paris - Martin Taylor

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