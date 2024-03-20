Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась в социальной сети, как сделать вкусную пасту не только с томатами, но и с мясом, зеленью.
Ингредиенты:
- 500 г фарша (50% говядины, 50% свинины)
- 200 г лука
- 250 г моркови
- 3 зубчика чеснока
- 50 г сельдерея
- 20 г оливкового масла
- 100 мл красного вина
- 320 г томатного пюре
- 1 ч.л. орегано
- 1 ч.л. базилика
- 1/4 ч.л. черного молотого перца
- 250 г пасты (например, пенне)
- 2 ч.л. тертого пармезана для подачи
Инструкции:
Натрите или мелко нарежьте лук, морковь и сельдерей, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Нагрейте оливковое масло в кастрюле и обжарьте лук, морковь и сельдерей до мягкости.
Добавьте измельченный чеснок и обжаривайте его вместе с овощами около минуты.
"Мастер Шеф" Литвинова рассказала, добавьте фарш и обжаривайте, разбивая комочки мяса лопаткой, пока он не покроется золотистой корочкой.
Добавьте красное вино и дайте ему выкипеть.
Добавьте томатное пюре, орегано, базилик и перец. Перемешайте.
Добавьте немного воды, прикрыть крышкой и тушите на медленном огне около часа, иногда помешивая.
Варите пасту по инструкции на упаковке, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Переложите часть соуса болоньезе в сковороду, добавьте отварную пасту и немного воды, в которой варилась паста. Тушите все вместе еще несколько минут.
Подавайте пасту болоньезе, посыпав ее тертым пармезаном и украсив листьями базилика.
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