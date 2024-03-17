Блинчики с крабовыми палочками получаются очень нежными и вкусными, а готовятся очень просто и быстро.

Блинчики с любимой начинкой – это всегда хороший выбор, который украсит любой стол. Легкие в приготовлении, нежные на вкус, возможность менять и экспериментировать с начинками – вот что делает блины одним из самых любимых блюд многих людей.

Блинчики можно свернуть в трубочку, сделать мешочек, или превратить в конвертики. Их можно подавать с разными соусами, сладкими подливами, вареньями или просто со сметаной.

Еще один отличный вариант блинов – с крабовой начинкой.

Итак, для теста для приготовления таких блинчиков понадобится 100 г муки, 1 яйцо, 100-150 мл молока, щепотка соли. А также растительное масло для жарки

Блинчики с крабовыми палочками.

Для начинки понадобятся 100 г крабовых палочек (лучше, если это будет «Снежный краб»), 40 г сельдерея, 40 г красного сладкого перца, 40 г моркови, 40 г цуккини, 2 – 4 пера зеленого лука, соль и черный перец.

Нажарьте блины. Продукты для начинки нарежьте ломтиками и тоже обжарьте на сковороде, добавьте соль и перец.

Блинчики с крабовыми палочками.

Выложите начинку в блины и заверните. Последний шаг – обжарьте блины с обеих сторон на сковороде.

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