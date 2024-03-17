Автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты», фудблогерка Татьяна Юшина показала, как приготовить невероятные паровые вареники из творожного теста.
Кулинар рассказала, что это одно из самых любимых блюд в ее семье, вареники получаются очень вкусными и нежными.
"Также это хороший способ освободить морозилку, используя ягоды, которые наморозили летом, потому что в вареники можно класть замороженные ягоды", – подчеркнула блогерка.⠀
Для приготовления вареников из творожного теста нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на 20 штук):
- творог - 200 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 40-50 г
- щепотка соли
- мука – 300 г
- сода - 0,5 ч.л.
Кроме того, нам понадобятся ягоды для начинки и сливочное масло для смазки вареников.
Творог перетираем через сито или перебиваем блендером до однородности. Добавляем яйца, соль, сахар и снова перебиваем до однородности.
После этого добавляем смесь просеянной муки с содой. Сначала размешиваем тесто вилкой, а затем домешиваем руками.
"Долго не месить, как собралось в кучу - готово", - объяснила кулинар.
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Готовое тесто делим на 20 кусочков, формируем из них шарики и каждый раскатываем, но не тонко. Внутрь выкладываем начинку (можно брать любые ягоды, даже не размораживая) и залепляем вареники.
Готовить такие вареники нужно на пару в течение 5-7 минут. Подаем, смазывая сливочным маслом. По желанию можно дополнительно посыпать вареники сахаром.
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