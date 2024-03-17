Вареники по этому рецепту получаются невероятно нежными и вкусными за счет сочетания творожного теста и ягодной начинки.

Автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты», фудблогерка Татьяна Юшина показала, как приготовить невероятные паровые вареники из творожного теста.

Кулинар рассказала, что это одно из самых любимых блюд в ее семье, вареники получаются очень вкусными и нежными.

"Также это хороший способ освободить морозилку, используя ягоды, которые наморозили летом, потому что в вареники можно класть замороженные ягоды", – подчеркнула блогерка.⠀

Для приготовления вареников из творожного теста нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на 20 штук):

творог - 200 г

яйца – 2 шт.

сахар – 40-50 г

щепотка соли

мука – 300 г

сода - 0,5 ч.л.

Кроме того, нам понадобятся ягоды для начинки и сливочное масло для смазки вареников.

Творог перетираем через сито или перебиваем блендером до однородности. Добавляем яйца, соль, сахар и снова перебиваем до однородности.

После этого добавляем смесь просеянной муки с содой. Сначала размешиваем тесто вилкой, а затем домешиваем руками.

"Долго не месить, как собралось в кучу - готово", - объяснила кулинар.

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Готовое тесто делим на 20 кусочков, формируем из них шарики и каждый раскатываем, но не тонко. Внутрь выкладываем начинку (можно брать любые ягоды, даже не размораживая) и залепляем вареники.

Готовить такие вареники нужно на пару в течение 5-7 минут. Подаем, смазывая сливочным маслом. По желанию можно дополнительно посыпать вареники сахаром.

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