Заварное тесто очень послушное и вкусное, поэтому оно идеально подходит для приготовления пельменей и вареников с разнообразными начинками.

Фудблогерка и автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты» Татьяна Юшина показала рецепт идеального теста для вареников, пельменей, хинкали, равиоли и других изделий.

"Это тесто очень простое в изготовлении и очень вкусное!", - советует кулинар.

Для приготовления теста нам понадобятся следующие ингредиенты:

мука – 450 г (3 стакана)

кипяток – 1 стакан

яйцо – 1 шт.

растительное масло – 1 ст.л.

соль – 1 ч.л.

Сначала смешиваем муку с солью. Яйцо размешиваем до однородности и добавляем в муку, также добавляем растительное масло и смешиваем все вилкой.

После этого заливаем кипяток и быстро замешиваем тесто. Для этого можно использовать кухонную машину или просто лопатку или деревянную ложку.

Готовое тесто немного домешиваем руками, оставляем его, пока оно не остынет, и можно формировать свои изделия. Такое заварное тесто очень легко раскачивается и залепляется, поэтому оно идеально подходит для приготовления вареников и пельменей.

Украинцы в комментариях оценили этот рецепт теста для вареников и пельменей:

"Тесто супер, когда увидела этот рецепт (а это с тех пор как он впервые появился на странице) только так и делаю и вареники, и пельмени";

"Делала тесто по Вашему рецепту и на вареники, и на пельмени, очень понравилось, я нашла идеальное тесто, которое не разлезается";

"Да, заварное лучшее тесто! И очень послушное, и даже когда присохнет, можно брызнуть из пульверизатора, и оно снова мягкое".

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