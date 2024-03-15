Фудблогерка и автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты» Татьяна Юшина показала рецепт идеального теста для вареников, пельменей, хинкали, равиоли и других изделий.
"Это тесто очень простое в изготовлении и очень вкусное!", - советует кулинар.
Для приготовления теста нам понадобятся следующие ингредиенты:
- мука – 450 г (3 стакана)
- кипяток – 1 стакан
- яйцо – 1 шт.
- растительное масло – 1 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
Сначала смешиваем муку с солью. Яйцо размешиваем до однородности и добавляем в муку, также добавляем растительное масло и смешиваем все вилкой.
После этого заливаем кипяток и быстро замешиваем тесто. Для этого можно использовать кухонную машину или просто лопатку или деревянную ложку.
Готовое тесто немного домешиваем руками, оставляем его, пока оно не остынет, и можно формировать свои изделия. Такое заварное тесто очень легко раскачивается и залепляется, поэтому оно идеально подходит для приготовления вареников и пельменей.
Украинцы в комментариях оценили этот рецепт теста для вареников и пельменей:
"Тесто супер, когда увидела этот рецепт (а это с тех пор как он впервые появился на странице) только так и делаю и вареники, и пельмени";
"Делала тесто по Вашему рецепту и на вареники, и на пельмени, очень понравилось, я нашла идеальное тесто, которое не разлезается";
"Да, заварное лучшее тесто! И очень послушное, и даже когда присохнет, можно брызнуть из пульверизатора, и оно снова мягкое".
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