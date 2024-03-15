Новый вкусный рецепт салата из пекинской капусты можно благодаря добавлению любимых ингредиентов.

Да, еще одним рецептом салата из пекинской капусты решил поделиться повар Пешехонов Иван.

Главная фишка этого рецепта – нежная курочка на гриле.

«Полезно и очень вкусно», – отметил повар об этом рецепте на своей странице в Инстаграм.

Для приготовления салата из пекинской капусты понадобятся следующие ингредиенты: курица, соевый соус, пекинская капуста, кукуруза, свежий огурец, помидор, одно яйцо, оливковое масло, сок лимона, соль и перец по вкусу.

Сначала курицу необходимо замариновать. Для этого необходимы соль, перец по вкусу, оливковое масло и соевый соус.

Для этого блюда повар приготовил курицу на гриле. Но можно и на сковороде.

Салат из пекинской капусты.

Пекинскую капусту шинкуем, огурец, яйцо, помидор нарезаем. Добавляем в салат консервированную кукурузу.

Сверху выкладываем кусочки запеченной курицы.

Для заправки смешиваем оливковое масло с лимонным соком. И можно подавать на стол!

Пекинская капуста также сочетается со многими другими продуктами. Твердым сыром, крабовыми палочками, зеленью, тунцом. А также с апельчином и ананасом.

Салаты с пекинской капустой заправляют сметаной или майонезом, растительным маслом или различными заправками.

Салаты из пекинской капусты очень полезны, ведь в этом продукте содержится много витаминов и микроэлементов. В пекинской капусте находятся витамины В-группы, витамин А, витамины С, Е, К. Она также содержит йод, марганец, медь, цинк, фосфор, железо, магний и калий.

Салат из пекинской капусты.

Пекинская капуста в рационе поможет бороться с головными болями, депрессиями, нервными расстройствами и сахарным диабетом.

Кроме того, "пекинка" послужит профилактикой возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, в частности атеросклероза и гипертонии.

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