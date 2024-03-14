В этот раз на своей странице в Instagram финалист кулинарного шоу "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как приготовить вкуснейший рулет из блинов.

Для приготовления блинов звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

молоко - 340 г

яйца – 4 шт.

мука – 170 г

соль – 3 г

сахар – 50 г

растительное масло - 25 г

Для начинки нам понадобятся:

крем-сыр - 200 г

сливки жирностью 30% – 300 г

цедра одного лимона

сахар – 40 г

ванильный сахар – 10 г

фрукты и ягоды - по желанию (шеф-повар взял 2 банана, 300 г клубники и 150 г голубики)

Сначала финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько смешивает яйца с солью и сахаром, затем добавляет молоко и хорошо размешивает. Затем всыпаем муку и вымешиваем тесто до однородности, а в конце добавляем растительное масло.

Если вдруг в тесте остаются комочки, просто пролейте его через сито. Готовому тесту даем отдохнуть 30-60 минут. Затем жарим блины на разогретой сковороде на среднем огне с обеих сторон.

Чтобы приготовить начинку для рулета, "Мастер Шеф" Николай Люлько в одной посудине смещает крем-сыр со сливками, цедрой, сахаром и ванилью и сбивает все до стойкой массы.

Выкладываем в ряд три блина внахлест, смазываем их кремом, посыпаем фруктами и ягодами и осторожно заворачиваем в рулет, как на видео. Так же формируем все рулетики из блинов.

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