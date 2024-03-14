Популярная фудблогерка, автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты» Татьяна Юшина поделилась с украинцами рецептом вкуснейших блинов, чтобы порадовать семью на Масленицу.
"Они ну очень вкусные, сбалансированные такие, реально – идеальные 😊 Если захотите блины с начинкой, то эти – идеальные для фарширования", – советует кулинар.
Для приготовления блинов нам понадобятся следующие ингредиенты:
- яйца – 6 шт.
- молоко – 1 л
- сахар – 100 г
- соль – 15 г
- растительное масло – 90 г
- мука – 350 г
Чтобы приготовить тесто для блинов, сначала кулинар с помощью миксера сбивает в миске яйца с сахаром и солью в пену. После этого добавляем растительное масло и треть молока, еще раз взбиваем до однородности.
Далее добавляем сразу всю муку и вымешиваем до однородной массы, чтобы не было комочков. В конце вливаем остальное молоко (две трети) и снова размешиваем до однородности.
Готовое тесто блогерка оставляет отдохнуть на 10-15 минут, а потом уже можно переходить к выпеканию блинов. Жарим блины на разогретой сковороде на среднем огне с обеих сторон.
Рецепт универсальный, начинка для таких блинчиков может быть и сладкой, и соленой.
Украинцы в комментариях оценили этот рецепт блинов:
"очень вкусные, теперь только по этому рецепту пеку";
"Спасибо огромное, теперь этот рецепт мой фаворит";
"спасибо, накормила семью идеальными блинами с творогом и курица с грибами".
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