Это универсальный рецепт блинов, которые получаются невероятно вкусными, тоненькими и идеальными для фарширования любой начинкой.

Популярная фудблогерка, автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты» Татьяна Юшина поделилась с украинцами рецептом вкуснейших блинов, чтобы порадовать семью на Масленицу.

"Они ну очень вкусные, сбалансированные такие, реально – идеальные 😊 Если захотите блины с начинкой, то эти – идеальные для фарширования", – советует кулинар.

Для приготовления блинов нам понадобятся следующие ингредиенты:

яйца – 6 шт.

молоко – 1 л

сахар – 100 г

соль – 15 г

растительное масло – 90 г

мука – 350 г

Чтобы приготовить тесто для блинов, сначала кулинар с помощью миксера сбивает в миске яйца с сахаром и солью в пену. После этого добавляем растительное масло и треть молока, еще раз взбиваем до однородности.

Далее добавляем сразу всю муку и вымешиваем до однородной массы, чтобы не было комочков. В конце вливаем остальное молоко (две трети) и снова размешиваем до однородности.

Готовое тесто блогерка оставляет отдохнуть на 10-15 минут, а потом уже можно переходить к выпеканию блинов. Жарим блины на разогретой сковороде на среднем огне с обеих сторон.

Рецепт универсальный, начинка для таких блинчиков может быть и сладкой, и соленой.

Украинцы в комментариях оценили этот рецепт блинов:

"очень вкусные, теперь только по этому рецепту пеку";

"Спасибо огромное, теперь этот рецепт мой фаворит";

"спасибо, накормила семью идеальными блинами с творогом и курица с грибами".

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