Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский вместе с певицей Tayanna (Татьяной Решетняк) показал, как приготовить вкуснейшие вареники с яблоком на Масленицу.
Для приготовления заварного теста на вареники "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- мука – 400 г
- растительное масло – 20 г
- кипяток - 160 г
- щепотка соли
- щепотка сахара
- яйцо – 1 шт.
Для начинки:
- яблоки – 5 больших
- сахар – 3 ст.л.
- корица – по желанию
В миске судья "Мастер Шеф" и Tayanna смешивают муку, соль, сахар, растительное масло, вливают кипяток и замешивают тесто. В тёплое тесто добавляем яйцо и вымешиваем до однородности. Заворачиваем готовое тесто в пленку и даем ему отдохнуть 30 минут.
Для приготовления начинки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский чистит яблоки, натирает их на терке, добавляет сахар и дает постоять, чтобы вышла излишняя влага (можно даже немного выжать яблоки). По желанию яблоко можно немного протушить на сковороде, тогда оно будет более нежным.
Далее "Мастер Шеф" Владимир Ярославский и Tayanna делают из теста колбаску, нарезают ее на небольшие кусочки, каждый кусочек раскатывают в кружочек, выкладывают начинку и лепят вареники.
Варим вареники в подсоленной кипящей воде в течение четырех минут. Добавляем к вареникам кусочек масла и подаем со сметаной.
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