Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский вместе с певицей Tayanna (Татьяной Решетняк) показал, как приготовить вкуснейшие вареники с яблоком на Масленицу.

Для приготовления заварного теста на вареники "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

  • мука – 400 г
  • растительное масло – 20 г
  • кипяток - 160 г
  • щепотка соли
  • щепотка сахара
  • яйцо – 1 шт.

Для начинки:

  • яблоки – 5 больших
  • сахар – 3 ст.л.
  • корица – по желанию

Владимир Ярославский

В миске судья "Мастер Шеф" и Tayanna смешивают муку, соль, сахар, растительное масло, вливают кипяток и замешивают тесто. В тёплое тесто добавляем яйцо и вымешиваем до однородности. Заворачиваем готовое тесто в пленку и даем ему отдохнуть 30 минут.

Для приготовления начинки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский чистит яблоки, натирает их на терке, добавляет сахар и дает постоять, чтобы вышла излишняя влага (можно даже немного выжать яблоки). По желанию яблоко можно немного протушить на сковороде, тогда оно будет более нежным.

Владимир Ярославский

Далее "Мастер Шеф" Владимир Ярославский и Tayanna делают из теста колбаску, нарезают ее на небольшие кусочки, каждый кусочек раскатывают в кружочек, выкладывают начинку и лепят вареники.

Варим вареники в подсоленной кипящей воде в течение четырех минут. Добавляем к вареникам кусочек масла и подаем со сметаной.

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