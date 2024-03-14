Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский вместе с певицей Tayanna (Татьяной Решетняк) показал, как приготовить вкуснейшие вареники с яблоком на Масленицу.

Для приготовления заварного теста на вареники "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

мука – 400 г

растительное масло – 20 г

кипяток - 160 г

щепотка соли

щепотка сахара

яйцо – 1 шт.

Для начинки:

яблоки – 5 больших

сахар – 3 ст.л.

корица – по желанию

В миске судья "Мастер Шеф" и Tayanna смешивают муку, соль, сахар, растительное масло, вливают кипяток и замешивают тесто. В тёплое тесто добавляем яйцо и вымешиваем до однородности. Заворачиваем готовое тесто в пленку и даем ему отдохнуть 30 минут.

Для приготовления начинки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский чистит яблоки, натирает их на терке, добавляет сахар и дает постоять, чтобы вышла излишняя влага (можно даже немного выжать яблоки). По желанию яблоко можно немного протушить на сковороде, тогда оно будет более нежным.

Далее "Мастер Шеф" Владимир Ярославский и Tayanna делают из теста колбаску, нарезают ее на небольшие кусочки, каждый кусочек раскатывают в кружочек, выкладывают начинку и лепят вареники.

Варим вареники в подсоленной кипящей воде в течение четырех минут. Добавляем к вареникам кусочек масла и подаем со сметаной.

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