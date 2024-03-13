Салат из пекинской капусты по этому рецепту станет дополнением к любому столу.

Салат из пекинской капусты – это вкусное, легкое в приготовлении и нежное блюдо, которое можно приготовить по любому поводу.

Если это салат на праздник, в него можно добавить красную рыбу или креветки, или же отдать предпочтение куриномум филе и апельсину.

Экспериментировать со вкусами салата из пекинской капусты можно также благодаря соусам. С йогуртом и горчицей, соевым соусом и майонезом, с лимонным или апельсиновым соком.

Также есть универсальные салаты из пекинской капусты, которые отлично дополнят любой стол. Как обыденный, так и праздничный.

Такой рецепт яркого салата из пекинской капусты, огурца и кукурузы. Для его приготовления понадобятся пекинская капуста, фиолетовый лук, укроп, консервированная кукуруза и свежий огурец.

Особенно нежным лук будет, если его замариновать. Для этого нарезаем лук полукольцами, добавляем чайную ложку сахара и столовую ложку лимонного сока.

Укроп нарезаем, пекинскую капусту можно или нашинковать или порезать кубиками. Добавляем в капусту лук, укроп, порезанный свежий огурец и консервированную кукурузу.

Заправить этот салат из пекинской капусты можно по-простому – растительным маслом. А можно быстро приготовить заправку, соединив йогурт или сметану с французской горчицей.

Еще один вариант заправки – смешиваем выжатый чеснок, майонез, сок лимона, а также рубленую зелень.

Солим салат, заправляем, добавляем черный молотый перец и можно подавать на стол!

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