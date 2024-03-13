Соевый соус вкусен, но он плохо смотрится на вашей одежде, мебели или ковре.

Как и в случае с большинством пятен, чем раньше вы начнете думать, как удалить пятна от соуса с одежды, тем легче это будет, поскольку пятно не успеет закрепиться. Мы покажем вам, как убрать соевый соус из одежды.

Чтобы удалить пятно от соевого соуса, вам понадобится время и усилия. Ниже описана процедура удаления пятен соевого соуса из одежды.

1. Вытрите оставшийся соус бумажным полотенцем. Используйте салфетку или чистую ткань и промокните влажное место. Если потереть пятно, оно затвердеет, и удалить его станет труднее. Этого следует избегать любой ценой.

2. Для завершения полоскания используйте ледяную воду. Промойте пятно холодной водой, чтобы соевый соус не засох. Чтобы пятно не просачивалось дальше в ткань, постирайте одежду в холодной воде сзади.

3. Удалить пятно на месте можно с помощью жидкого стирального порошка. Большим и пальцами осторожно протрите пятно жидким стиральным средством. После 3 минут удержания его на месте как следует промойте его.

4. Отбеливайте пятна, чтобы удалить их. Перед отбеливанием лимонным соком, уксусом или перекисью водорода проверьте цветостойкость или белье ткани. Избегайте этого на ярких, узорных или неустойчивых тканях. Кроме того, нанесите жидкий стиральный порошок и отбеливатель тщательно смывая их между применениями. Осторожно прополощите ткань, чтобы удалить любые пятна. Вместо хлорного отбеливателя повторите дистиллированный белый уксус или лимонный сок на стойкие пятна от соуса. Эти природные экологически чистые вещи не наносят вреда окружающей среде.

5. Замочите предмет, если пятно не исчезнет. Для удаления пятна используйте жидкий стиральный порошок и теплую воду в течение 30 минут. После того, как вы использовали пятновыводитель, вы можете постирать одежду в самой горячей воде, которая подходит для этого.

6. После стирки, но прежде чем положить одежду в сушильную машину, проверьте, полностью ли удалено пятно. Если пятно все еще есть, и вы высушите его с помощью сушилки, пятно закрепится, и его будет труднее удалить. Повторите процедуру чистки, если пятно все еще видно после первого цикла чистки.

Источник: laundrytowear

Читайте также:

Как вывести пятна от соевого из одежды и ковра: несколько действенных лайфхаков

Как очистить дно сковородок и кастрюль: пойдут даже самые большие загрязнения

Как очистить пригоревшую сковороду: поможет знакомый, но необычный для этого метод