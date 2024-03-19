Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как сделать действительно сочное мясо.

Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась вариантом приготовления вкусного стейка, кулинар уверяет, что такие ингредиенты дадут мясу насыщенный вкус и весьма яркий аромат, а перц и виски его раскроют еще больше.

Ингредиенты:

Говяжий стейк

Перец (смесь черного, белого и розового, горошком)

Растительное масло

Сливочное масло

Чеснок

Виски

Говяжий бульон

Сливки

Соль

Приготовление:

Обваляйте стейк в перце только с одной стороны, сразу подметила главное "Мастер Шеф" Мартыновская.

Разогрейте сковороду с немного растительного масла и выложите стейк перцем вниз. Обжаривайте 1,5-2 минуты.

"Мастер Шеф" Мартыновская. подмечает, добавьте сливочное масло и чеснок. Переверните стейк и начните поливать его кипящим маслом.

Добавьте виски – алкоголь быстро испарится, но вкус и аромат останутся.

Уберите стейк со сковороды. Для соуса добавьте в сковороду говяжий бульон и немного уварьте. Затем добавьте сливки и щепотку соли, чтобы смягчить вкус перца, рассказывает "Мастер Шеф" Мартыновская.

Подавайте стейк с перцем, политый соусом, с любимым гарниром.

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