Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась вариантом приготовления вкусного стейка, кулинар уверяет, что такие ингредиенты дадут мясу насыщенный вкус и весьма яркий аромат, а перц и виски его раскроют еще больше.
Ингредиенты:
- Говяжий стейк
- Перец (смесь черного, белого и розового, горошком)
- Растительное масло
- Сливочное масло
- Чеснок
- Виски
- Говяжий бульон
- Сливки
- Соль
Приготовление:
Обваляйте стейк в перце только с одной стороны, сразу подметила главное "Мастер Шеф" Мартыновская.
Разогрейте сковороду с немного растительного масла и выложите стейк перцем вниз. Обжаривайте 1,5-2 минуты.
"Мастер Шеф" Мартыновская. подмечает, добавьте сливочное масло и чеснок. Переверните стейк и начните поливать его кипящим маслом.
Добавьте виски – алкоголь быстро испарится, но вкус и аромат останутся.
Уберите стейк со сковороды. Для соуса добавьте в сковороду говяжий бульон и немного уварьте. Затем добавьте сливки и щепотку соли, чтобы смягчить вкус перца, рассказывает "Мастер Шеф" Мартыновская.
Подавайте стейк с перцем, политый соусом, с любимым гарниром.
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