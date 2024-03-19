Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил сделать дома настоящие и сочные бургеры с соусом. Секрет вкусного бургера заключается в мясе, сделанном на пиве, считает кулинар.
Ингредиенты:
- 900 г свиной лопатки
- 1,5 ст. ложки сахара
- 9 г соли
- 1 ст. ложка специй
- 1 ст. ложка специй "Барбекю"
- Черный молотый перец
- 200 г светлого пива или сидра
- 30 мл растительного масла
- Булки для бургеров
- Сыр, маринованные огурцы, красный маринованный лук (для подачи)
Приготовление:
Нарежьте свиную лопатку крупными кусками. В глубокой миске смешайте специи, сахар, соль и мясо. Тщательно разомните руками мясо, накройте пленкой и оставьте в прохладном месте на несколько часов. Лучше всего оставить на ночь в холодильнике, если есть возможность.
В сковороде с толстым дном разогрейте масло. Обжарьте свинину со всех сторон до золотистой корочки.
Залейте свинину пивом и накройте крышкой. Тушите на маленьком огне 2-2,5 часа. При необходимости подливайте немного воды, делится "Мастер Шеф" Ярославский. Когда мясо готово, откройте крышку, чтобы избыточная влага испарилась.
Переложите мясо в миску и разомните ложкой или перемешайте в сковороде, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский. Разогрейте булки для бургеров, выложите на них мясо, добавьте сыр, маринованные огурцы и красный маринованный лук.
Соус к рваной свинине
Ингредиенты:
- 100 г кетчупа
- 25 г горчицы в зернах или 5-10 г обычной горчицы
- Соус Ворчестер на ваш вкус
- Яблочный уксус на ваш вкус
- Щепотка соли
Приготовление:
Смешайте все ингредиенты для соуса. Заправьте им рваную свинину после тушения и разминания.
Тщательно перемешайте, чтобы соус равномерно покрыл мясо. Выложите горячую массу на подрумяненную булку. Дополнительно к бургеру можно добавить маринованные огурцы и красный маринованный, делится "Мастер Шеф" Ярославский.
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