Шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать домашние бургеры с сочным мясом.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил сделать дома настоящие и сочные бургеры с соусом. Секрет вкусного бургера заключается в мясе, сделанном на пиве, считает кулинар.

Ингредиенты:

900 г свиной лопатки

1,5 ст. ложки сахара

9 г соли

1 ст. ложка специй

1 ст. ложка специй "Барбекю"

Черный молотый перец

200 г светлого пива или сидра

30 мл растительного масла

Булки для бургеров

Сыр, маринованные огурцы, красный маринованный лук (для подачи)

Приготовление:

Нарежьте свиную лопатку крупными кусками. В глубокой миске смешайте специи, сахар, соль и мясо. Тщательно разомните руками мясо, накройте пленкой и оставьте в прохладном месте на несколько часов. Лучше всего оставить на ночь в холодильнике, если есть возможность.

В сковороде с толстым дном разогрейте масло. Обжарьте свинину со всех сторон до золотистой корочки.

Залейте свинину пивом и накройте крышкой. Тушите на маленьком огне 2-2,5 часа. При необходимости подливайте немного воды, делится "Мастер Шеф" Ярославский. Когда мясо готово, откройте крышку, чтобы избыточная влага испарилась.

Переложите мясо в миску и разомните ложкой или перемешайте в сковороде, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский. Разогрейте булки для бургеров, выложите на них мясо, добавьте сыр, маринованные огурцы и красный маринованный лук.

Соус к рваной свинине

Ингредиенты:

100 г кетчупа

25 г горчицы в зернах или 5-10 г обычной горчицы

Соус Ворчестер на ваш вкус

Яблочный уксус на ваш вкус

Щепотка соли

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты для соуса. Заправьте им рваную свинину после тушения и разминания.

Тщательно перемешайте, чтобы соус равномерно покрыл мясо. Выложите горячую массу на подрумяненную булку. Дополнительно к бургеру можно добавить маринованные огурцы и красный маринованный, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

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