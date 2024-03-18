Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать сразу несколько разных соусов, которые могут подойти и к мясу, и к рыбе.

Ягодный соус

Ингредиенты:

100 мл красного вина

225 г черники (замороженной)

Соль

Приготовление:

В кастрюлю налейте вино, добавьте чернику и немного соли. Поместите на маленький огонь для испарения, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Переложите содержимое в чашу и измельчите блендером до получения соуса.

Соус "Вьерж"

Ингредиенты:

2 томата

2 ст. ложки лимонного сока

5 листочков базилика

2 ст. ложки оливкового масла

1 лук-шалот

1 зубчик чеснока

5 г кинзы

10 оливок (без косточек)

½ острого перца

Соль, перец

Приготовление:

Очистите лук и нарежьте его мелко. Измельчите кинзу и базилик, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова. Очистите острый перец от косточек и измельчите его.

Очистите помидоры от кожуры и нарежьте кубиками.

Измельчите оливки. В миске соедините все ингредиенты, добавьте оливковое масло, перемешайте.

Соус "Тахини"

Ингредиенты:

200 г кунжутной пасты

5-10 кубиков льда

1 ст. ложка лимонного сока

0,5 ч. ложки куркумы

Соль

Приготовление:

В блендер выложите кунжутную пасту, добавьте соль, куркуму, лед и лимонный сок. Тщательно перемешайте до получения однородной массы, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Выложите на тарелку.

Соус "Барбекю"

Ингредиенты:

200 мл кетчупа

2 зубчика чеснока

0,5 ч. ложки Табаско

1 ст. ложка сливочного масла (82%)

100 г ананаса (свежего или консервированного)

Соль, перец

Приготовление:

Очистите чеснок и выжмите его.

Нарежьте ананас маленькими кубиками.

В миске соедините кетчуп с чесноком, добавьте Табаско, ананас, растопленное сливочное масло. "Мастер Шеф" Литвинова добавила, перемешайте и выложите на тарелку.

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