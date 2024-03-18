Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать сразу несколько разных соусов, которые могут подойти и к мясу, и к рыбе.
Ягодный соус
Ингредиенты:
- 100 мл красного вина
- 225 г черники (замороженной)
- Соль
Приготовление:
В кастрюлю налейте вино, добавьте чернику и немного соли. Поместите на маленький огонь для испарения, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Переложите содержимое в чашу и измельчите блендером до получения соуса.
Соус "Вьерж"
Ингредиенты:
- 2 томата
- 2 ст. ложки лимонного сока
- 5 листочков базилика
- 2 ст. ложки оливкового масла
- 1 лук-шалот
- 1 зубчик чеснока
- 5 г кинзы
- 10 оливок (без косточек)
- ½ острого перца
- Соль, перец
Приготовление:
Очистите лук и нарежьте его мелко. Измельчите кинзу и базилик, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова. Очистите острый перец от косточек и измельчите его.
Очистите помидоры от кожуры и нарежьте кубиками.
Измельчите оливки. В миске соедините все ингредиенты, добавьте оливковое масло, перемешайте.
Соус "Тахини"
Ингредиенты:
- 200 г кунжутной пасты
- 5-10 кубиков льда
- 1 ст. ложка лимонного сока
- 0,5 ч. ложки куркумы
- Соль
Приготовление:
В блендер выложите кунжутную пасту, добавьте соль, куркуму, лед и лимонный сок. Тщательно перемешайте до получения однородной массы, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
Выложите на тарелку.
Соус "Барбекю"
Ингредиенты:
- 200 мл кетчупа
- 2 зубчика чеснока
- 0,5 ч. ложки Табаско
- 1 ст. ложка сливочного масла (82%)
- 100 г ананаса (свежего или консервированного)
- Соль, перец
Приготовление:
Очистите чеснок и выжмите его.
Нарежьте ананас маленькими кубиками.
В миске соедините кетчуп с чесноком, добавьте Табаско, ананас, растопленное сливочное масло. "Мастер Шеф" Литвинова добавила, перемешайте и выложите на тарелку.
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