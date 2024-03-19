Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как побаловать близких вкусными палочками - закусками к любимым напиткам, что вам нравятся. Сирно-картофельные палочки с соусом получаются хрустящими снаружи и мягкими внутри.
Ингредиенты:
Для палочек:
- 700 г отварного картофеля
- 100 г яиц (2 шт.)
- 50 г кукурузного крахмала
- 200 г брынзы
- Соль по вкусу
- Свежая зелень (укроп, петрушка)
- 50 г сливочного масла для смазывания
Для соуса:
- 200 г сметаны
- Соль по вкусу
- Свежая зелень (укроп, петрушка) для украшения
Приготовление:
Приготовление палочек:
Отварите картофель в подсоленной воде до мягкости. Остудите, обдайте холодной водой и очистите, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Натрите отварной картофель на мелкой терке.
Натрите брынзу на терке.
В большой миске смешайте тертый картофель, брынзу, яйца, кукурузный крахмал, мелко нарезанную зелень и соль. Тщательно вымешайте до получения однородной массы.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, сформируйте из полученного теста палочки длиной около 10 см и диаметром около 1 см.
Выложите палочки на противень, предварительно смазанный маслом или покрытый пергаментом. Смажьте палочки сверху оставшимся сливочным маслом.
Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 25-30 минут, пока палочки не станут золотистыми.
Приготовление соуса:
В миске смешайте сметану, мелко нарезанную зелень и соль. При необходимости доведите до нужной консистенции, добавив немного воды или молока, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.
Подача:
Горячие сырно-картофельные палочки подавайте с соусом, посыпанные свежей зеленью. Могут подаваться как гарнир или закуска.
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