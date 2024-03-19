Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила сделать идеальную закуску к напиткам на выходные.

Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как побаловать близких вкусными палочками - закусками к любимым напиткам, что вам нравятся. Сирно-картофельные палочки с соусом получаются хрустящими снаружи и мягкими внутри.

Ингредиенты:

Для палочек:

700 г отварного картофеля

100 г яиц (2 шт.)

50 г кукурузного крахмала

200 г брынзы

Соль по вкусу

Свежая зелень (укроп, петрушка)

50 г сливочного масла для смазывания

Для соуса:

200 г сметаны

Соль по вкусу

Свежая зелень (укроп, петрушка) для украшения

Приготовление:

Приготовление палочек:

Отварите картофель в подсоленной воде до мягкости. Остудите, обдайте холодной водой и очистите, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Натрите отварной картофель на мелкой терке.

Натрите брынзу на терке.

В большой миске смешайте тертый картофель, брынзу, яйца, кукурузный крахмал, мелко нарезанную зелень и соль. Тщательно вымешайте до получения однородной массы.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, сформируйте из полученного теста палочки длиной около 10 см и диаметром около 1 см.

Выложите палочки на противень, предварительно смазанный маслом или покрытый пергаментом. Смажьте палочки сверху оставшимся сливочным маслом.

Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 25-30 минут, пока палочки не станут золотистыми.

Приготовление соуса:

В миске смешайте сметану, мелко нарезанную зелень и соль. При необходимости доведите до нужной консистенции, добавив немного воды или молока, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

Подача:

Горячие сырно-картофельные палочки подавайте с соусом, посыпанные свежей зеленью. Могут подаваться как гарнир или закуска.

Последние новости Украины:

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская поделилась простым рецептом домашних сосисок.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала рецепт, как сделать сырники еще вкуснее.

Фантастические тоненькие блины из картофельного теста: "Мастер Шеф" Глинская дала простой рецепт.