В этом салате «Цезарь» нет мяса курицы, но есть один вкуснейший ингредиент, который и наполнит это блюдо новым вкусом.

Чтобы салат «Цезарь» получился особенно нежным, кулинары советуют очистить его от пленок и излишнего жира. Замариновать и запечь в духовке.

А вот автор кулинарной страницы в Инстаграм «Nelly cooking» предлагает вообще отказаться от курицы и заменить ее другим вкусным ингредиентом: слабосоленой форелью.

Итак, для приготовления этого варианта салата «Цезарь» понадобятся следующие продукты: слабосоленая форель, помидор, яйца, листья салата, сухарики, сыр.

Рецепт салата "Цезарь" по-новому.

Также для заправки в салат «Цезарь» следует подготовить зернистую горчицу – 1 ч.л., сыр, соевый соус – 1 ст л, чеснок – 1 зубчик, майонез – 1 ст л, лимонный сок – 1/2 ч л.

Ход приготовления этого салата «Цезарь» очень простой: смешиваем листья салата, помидоры, отварные яйца, форель и натертый сыр.



В отдельной миске соединяем все ингредиенты для соуса и по возможности измельчаем в блендере. Но можно всё хорошо смешать и без него.

Поливаем салат «Цезарь» соусом и украшаем сухариками. Их можно приобрести в магазине, а можно сделать в домашних условиях. На сухой сковороде или в духовке.

Рецепт салата "Цезарь" по-новому.

Для этого возьмите 50 г цельнозернового хлеба, срежьте корочки и нарежьте большими кубиками. Выложите на противень и поставьте в духовку запекаться на 5-10 минут. Или можно поджарить на сковороде в течение 5 минут.

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