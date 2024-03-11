Морковь по-корейски придает этому блюду оригинальный и пикантный вкус, который понравится многим.

Это блюдо с морковью по-корейски можно приготовить на праздник, на обед в выходной день или когда просто есть время, вдохновение и желание поэкспериментировать.

Рецептом отбивных «под шубкой» из моркови по-корейски поделилась фудблогер и автор страницы с рецептами в Инстаграм «Recepti_dariko».

«Это очень вкусно и необычно!», – рассказала об этом рецепте фудблогер.

Для этого блюда понадобятся следующие ингредиенты: морковь по-корейски, куриное филе, майонез, сыр, перец, соль, специи для курицы, мука и яйца для панировки.

Мясо с морковью по-корейски.

Для приготовления моркови по-корейски нужны такие ингредиенты: морковь 1 кг, растительное масло 200мл, соль 1 ст.л., сахар 4 ст.л., уксус 5 ст.л., чеснок 10 зубчиков, острый перец чили без семян - по желанию, специи для моркови по-корейски 1 ст.л., кориандр 1 ч.л.

Морковь и чеснок нужно почистить. Морковь натираем на терке для овощей по-корейски и перекладываем в миску.

Сверху необходимо выложить пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанный острый перец, добавить соль, сахар, уксус, специи и кориандр.

«В сотейник налить растительное масло. Довести до кипения. Залить морковь кипящим маслом так, чтобы масло проходило через чеснок и перчик (именно это придает вкус), хорошо перемешать. Накрыть и убрать на сутки в холодильник», - рассказала хозяйка о ходе приготовления моркови по-корейски.

Куриное филе отбиваем, обжариваем на сковороде в панировке. Выкладываем на противень, сверху посыпаем морковью по-корейски.

Мясо с морковью по-корейски.

Смазываем майонезом, посыпаем тертым сыром и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 7-10 минут.

Комментируя этот рецепт, подписчицы на страницу фудблогера делятся своими впечатлениями:

«Это нереально вкусно!»,

«Вкуснятина»,

«Хороший рецепт. Думаю, будет вкусно» .

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