Превратить салат из пекинской капусты в еще более вкусное и нежное блюдо можно благодаря оригинальной заправке, а, точнее говоря, одному ингредиенту в ней.

Наполнить салат из пекинской капусты новыми вкусами можно как благодаря ингредиентам, так и вкусным заправкам.

Одной из таких вкусных, полезных и оригинальных заправок является соус из авокадо.

Как приготовить вкусную заправку в салат из пекинской капусты.

Для приготовления понадобятся такие ингредиенты, как авокадо, любая любимая зелень (например, базилик, петрушка), оливковое масло – 3 ст.л, сок лимона, 2 столовые ложки воды, соль.

Готовя заправку в салат из пекинской капусты, смешиваем авокадо, которое необходимо почистить, зелень, лимонный сок, воду, соль, оливковое масло.

Лучшей и вкусной такая заправка будет, если сделать ее с помощью блендера.

Салат из пекинской капусты с этой заправкой может быть самым простым – с зеленым огурцом. Также можно добавить помидор.

Подчеркнем, что авокадо даже занесен в Книгу рекордов Гиннеса. А все потому, что он является источником бесценных витаминов, микроэлементов и полезных веществ.

Авокадо, помимо всего прочего, улучшает работу сердца, нормализует гормональный баланс. Ряд исследований показали, что фитохимикалии, содержащиеся в авокадо, помогают остановить клеточный цикл роста раковых клеток.

В авокадо содержатся А, В1, В6, РР, К, С, D, Е, пантотеновая и фолиевая кислота, небольшое количество сахаров, соли калия, натрий, фосфор, железо, кальций, марганец, медь, селен, фтор, цинк, фитохимикалии и фитонутриенты и т.д.

В масле авокадо хорошо выражены антиоксидантные, успокаивающие, увлажняющие и регенерационные действия.

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