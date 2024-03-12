Наполнить салат из пекинской капусты новыми вкусами можно как благодаря ингредиентам, так и вкусным заправкам.
Одной из таких вкусных, полезных и оригинальных заправок является соус из авокадо.
Как приготовить вкусную заправку в салат из пекинской капусты.
Для приготовления понадобятся такие ингредиенты, как авокадо, любая любимая зелень (например, базилик, петрушка), оливковое масло – 3 ст.л, сок лимона, 2 столовые ложки воды, соль.
Готовя заправку в салат из пекинской капусты, смешиваем авокадо, которое необходимо почистить, зелень, лимонный сок, воду, соль, оливковое масло.
Лучшей и вкусной такая заправка будет, если сделать ее с помощью блендера.
Салат из пекинской капусты с этой заправкой может быть самым простым – с зеленым огурцом. Также можно добавить помидор.
Подчеркнем, что авокадо даже занесен в Книгу рекордов Гиннеса. А все потому, что он является источником бесценных витаминов, микроэлементов и полезных веществ.
Авокадо, помимо всего прочего, улучшает работу сердца, нормализует гормональный баланс. Ряд исследований показали, что фитохимикалии, содержащиеся в авокадо, помогают остановить клеточный цикл роста раковых клеток.
В авокадо содержатся А, В1, В6, РР, К, С, D, Е, пантотеновая и фолиевая кислота, небольшое количество сахаров, соли калия, натрий, фосфор, железо, кальций, марганец, медь, селен, фтор, цинк, фитохимикалии и фитонутриенты и т.д.
В масле авокадо хорошо выражены антиоксидантные, успокаивающие, увлажняющие и регенерационные действия.
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