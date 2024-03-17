Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать вкусное печенье без дорогих ингредиентов, но с добавлением вашего любимого домашнего варенья или повидлом.

Ингредиенты:

200 г муки (примерно 8 столовых ложек)

140 г сахара (примерно 6 столовых ложек)

140 г сливочного масла

Щепотка соли

Ванильный сахар (по желанию)

200 г варенья или повидла (любого вкуса)

Расчет на 20 штук

Инструкции:

В большой миске смешайте муку с сахаром. Добавьте щепотку соли и ванильный сахар по вашему вкусу, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Натрите холодное сливочное масло на крупной терке, чтобы получилась крошка. Поставьте крошку в морозильную камеру на 20-30 минут, чтобы она остыла.

Подготовьте форму для выпечки (можно использовать металлическую или силиконовую), смажьте ее маслом и посыпьте мукой, чтобы печенье легко отлипло от формы.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, далее сформируйте печенье. Возьмите одну столовую ложку крошки и разложите ее в форме, сделайте небольшое углубление в середине каждой порции крошки и положите туда немного варенья или повидла. Затем сверху добавьте еще одну ложку крошки, чтобы закрыть начинку.

Выпекайте печенье в разогретой до 175 градусов духовке примерно 15-20 минут, или пока печенье не станет золотистым.

После выпечки оставьте печенье на 5 минут остыть в форме, затем переверните и наслаждайтесь, советует "Мастер Шеф" Глинская.

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