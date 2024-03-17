Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать действительно самую сочную курицу благодаря усовершенствованному рецепту и нескольким полезным советам, которые ему помогли достичь желаемого результата.

Ингредиенты:

1,5 кг тушка курицы

1,5 л воды

60 г соли

1 лимон

Веточки розмарина

Горчица

Соевый соус

Подсолнечное масло

Черный молотый перец

Сливочное масло

Инструкции:

Перед началом приготовления тщательно промойте курицу и просушите ее бумажными полотенцами, делится "Мастер Шеф" Ярославский. Приготовьте соляной раствор: в большой емкости смешайте воду и соль, доведите до кипения и охладите.

Окуните курицу в охлажденный раствор так, чтобы она была полностью погружена. Поставьте в холодильник на 10-12 часов. Важно, чтобы соотношение веса курицы и соляного раствора было 1:1.

После маринования выньте курицу из раствора и просушите ее бумажными полотенцами, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский. Смешайте горчицу, соевый соус и подсолнечное масло. Натрите этой смесью как внутри, так и снаружи курицу. Посолите и поперчите по вкусу.

Внутрь тушки положите лимон, предварительно сделав в нем несколько дырочек для лучшего проникновения аромата, и веточки розмарина.

Разогрейте духовку до 95 градусов и поставьте курицу запекаться на 2,5-3 часа.

После выпекания оберните курицу в фольгу и дайте ей отдохнуть в теплом месте на 45 минут.

Затем разогрейте духовку до 260-280 градусов. Поставьте курицу обратно в духовку и запекайте до золотистой корочки, время этого процесса составляет примерно 15-20 минут. Периодически поливайте курицу соком, который выделяется во время выпекания, рассказал "Мастер Шеф" Ярославский.

При желании можно смазать корочку курицы сливочным маслом для более аппетитного вида. Готовую курицу выложите на поднос и подавайте горячей.

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