Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как сделать нежные и сладкие блины с домашним сиропом.

Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как побаловать дорогих людей лучшим завтраком в постель, сделав нежные блины с соусом. Такой вариант будет не слишком сладким, но достаточно насыщенным для хорошего блюда с утра.

Для блинов:

130 г муки

340 мл молока

2 яйца

2 ст. л. масла (+ для жарки)

2 ст. л. сахара

Щепотка соли

Для соуса:

100 г облепихи

1 груша

50 мл виски

120 г сахара

40 мл воды

Инструкции:

Начнем с приготовления блинов. В большой миске смешайте яйца с растительным маслом, сахаром и щепоткой соли, используя венчик. Постепенно добавляйте просеянную муку, продолжая взбивать, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Влейте молоко понемногу, продолжая перемешивать, чтобы получить однородное тесто.

Разогрейте сковороду и добавьте немного масла. Вылейте половину черпака теста на сковороду, равномерно распределите и жарьте блин 1 минуту с каждой стороны. Повторите процесс с оставшимся тестом. Готовые блины оставьте на тарелке.

После "Мастер Шеф" Мартыновская рассказывает, проварите облепиху с водой, затем перелейте смесь в блендер и измельчите до получения однородной массы. Протрите через сито, чтобы удалить косточки.

В кастрюле смешайте сахар и воду и нагревайте на медленном огне, постоянно помешивая, в течение 8 минут.

Добавьте виски и нарезанную кубиками грушу. Хорошо перемешайте.

Влейте облепиховое пюре, снова перемешайте и готовьте еще 1-2 минуты, пока соус не станет густым и ароматным. Разлейте соус по блинам и подавайте горячими, поделилась "Мастер Шеф" Мартыновская.

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