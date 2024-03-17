Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как побаловать дорогих людей лучшим завтраком в постель, сделав нежные блины с соусом. Такой вариант будет не слишком сладким, но достаточно насыщенным для хорошего блюда с утра.
Для блинов:
- 130 г муки
- 340 мл молока
- 2 яйца
- 2 ст. л. масла (+ для жарки)
- 2 ст. л. сахара
- Щепотка соли
Для соуса:
- 100 г облепихи
- 1 груша
- 50 мл виски
- 120 г сахара
- 40 мл воды
Инструкции:
Начнем с приготовления блинов. В большой миске смешайте яйца с растительным маслом, сахаром и щепоткой соли, используя венчик. Постепенно добавляйте просеянную муку, продолжая взбивать, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
Влейте молоко понемногу, продолжая перемешивать, чтобы получить однородное тесто.
Разогрейте сковороду и добавьте немного масла. Вылейте половину черпака теста на сковороду, равномерно распределите и жарьте блин 1 минуту с каждой стороны. Повторите процесс с оставшимся тестом. Готовые блины оставьте на тарелке.
После "Мастер Шеф" Мартыновская рассказывает, проварите облепиху с водой, затем перелейте смесь в блендер и измельчите до получения однородной массы. Протрите через сито, чтобы удалить косточки.
В кастрюле смешайте сахар и воду и нагревайте на медленном огне, постоянно помешивая, в течение 8 минут.
Добавьте виски и нарезанную кубиками грушу. Хорошо перемешайте.
Влейте облепиховое пюре, снова перемешайте и готовьте еще 1-2 минуты, пока соус не станет густым и ароматным. Разлейте соус по блинам и подавайте горячими, поделилась "Мастер Шеф" Мартыновская.
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