Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусный перекус с творого и грушей. Литвинова поделилась, как сделать запеканку из простых продуктов и не потратить на это несколько часов.
Ингредиенты:
- 400 г домашнего творога;
- 5 шт. груш;
- 3 яйца;
- 0,5 ст. л кукурузного крахмала;
- 1 ч. л ванильного сахара;
- 100 г кураги;
- 50 г фиников;
- Цедра лимона.
Инструкции:
Почистите груши от кожуры. Одну часть нарежьте кубиками, а другую оставьте для декора, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Тщательно помойте курагу и финики, затем оставьте их в холодной воде на несколько часов. После этого процедите через сито, чтобы удалить лишнюю влагу.
"Мастер Шеф" Литвинова добавила, натрите кожуру лимона на крупной терке, чтобы получить цедру.
Для приготовления теста в блендере смешайте творог с курагой, финиками, добавьте яйца, кукурузный крахмал, ванильный сахар, нарезанные кубики груши и цедру лимона. Все компоненты должны быть хорошо перемешаны до получения однородной консистенции.
Разогрейте духовку до 150-160 градусов. Застелите форму диаметром 20 см пергаментной бумагой, затем выложите тесто. Наверху украсьте целыми грушами и заверните форму в фольгу.
Запекайте запеканку в предварительно разогретой духовке в течение 60 минут.
После приготовления выложите теплую запеканку на тарелку и подавайте к столу, подметила "Мастер Шеф" Литвинова.
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