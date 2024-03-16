Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусный перекус с творого и грушей. Литвинова поделилась, как сделать запеканку из простых продуктов и не потратить на это несколько часов.

Ингредиенты:

400 г домашнего творога;

5 шт. груш;

3 яйца;

0,5 ст. л кукурузного крахмала;

1 ч. л ванильного сахара;

100 г кураги;

50 г фиников;

Цедра лимона.

Инструкции:

Почистите груши от кожуры. Одну часть нарежьте кубиками, а другую оставьте для декора, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Тщательно помойте курагу и финики, затем оставьте их в холодной воде на несколько часов. После этого процедите через сито, чтобы удалить лишнюю влагу.

"Мастер Шеф" Литвинова добавила, натрите кожуру лимона на крупной терке, чтобы получить цедру.

Для приготовления теста в блендере смешайте творог с курагой, финиками, добавьте яйца, кукурузный крахмал, ванильный сахар, нарезанные кубики груши и цедру лимона. Все компоненты должны быть хорошо перемешаны до получения однородной консистенции.

Разогрейте духовку до 150-160 градусов. Застелите форму диаметром 20 см пергаментной бумагой, затем выложите тесто. Наверху украсьте целыми грушами и заверните форму в фольгу.

Запекайте запеканку в предварительно разогретой духовке в течение 60 минут.

После приготовления выложите теплую запеканку на тарелку и подавайте к столу, подметила "Мастер Шеф" Литвинова.

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