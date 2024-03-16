Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась оригинальным и вкусным рецептом чебуреков, в которых гораздо меньше калорий, чем в традиционных.

Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила украинцам приготовить вкусейшие чебуреки с капустой вместо теста.

"Это блюдо подойдет для тех, кто следит за своей фигурой, но любит чебуреки", – советует звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления капустных чебуреков звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты (в расчете на 15-16 штук):

капуста – 1 большая головка

фарш (телятина, говядина или свинина) – 0,5 кг

лук – 3 шт.

холодная вода – 50 мл

соль и молотый черный перец по вкусу

яйца – 3 шт.

подсолнечное масло для жарки

Сначала нужно подготовить капустные листья. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская ножом делает надрезы вокруг кочана капусты, сам кочан накалывает на вилку, погружает капусту в кастрюлю с кипящей водой и начинает отделять листья.

Дополнительно, чтобы капустные листья стали мягкими, погружаем их в кипящую воду примерно на две-три минуты. А кочан "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использует для начинки, для этого натираем его на терке.

Смешиваем тертую капусту с фаршем, тертой луковицей, добавляем соль и перец по вкусу. На одну половину капустного листа "Мастер Шеф" Елизавета Глинская выкладывает тонкий слой начинки и накрывает второй половиной. Формируем так все чебуреки.

Яйца размешиваем в миске. Разогреваем сковороду срастительным маслом. Окунаем капустные чебуреки в яйцо и жарим на разогретой сковороде под крышкой с обеих сторон.

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