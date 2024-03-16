Победительница и бывшая судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила украинцам приготовить вкусейшие чебуреки с капустой вместо теста.
"Это блюдо подойдет для тех, кто следит за своей фигурой, но любит чебуреки", – советует звезда "Мастер Шеф".
Для приготовления капустных чебуреков звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты (в расчете на 15-16 штук):
- капуста – 1 большая головка
- фарш (телятина, говядина или свинина) – 0,5 кг
- лук – 3 шт.
- холодная вода – 50 мл
- соль и молотый черный перец по вкусу
- яйца – 3 шт.
- подсолнечное масло для жарки
Сначала нужно подготовить капустные листья. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская ножом делает надрезы вокруг кочана капусты, сам кочан накалывает на вилку, погружает капусту в кастрюлю с кипящей водой и начинает отделять листья.
Дополнительно, чтобы капустные листья стали мягкими, погружаем их в кипящую воду примерно на две-три минуты. А кочан "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использует для начинки, для этого натираем его на терке.
Смешиваем тертую капусту с фаршем, тертой луковицей, добавляем соль и перец по вкусу. На одну половину капустного листа "Мастер Шеф" Елизавета Глинская выкладывает тонкий слой начинки и накрывает второй половиной. Формируем так все чебуреки.
Яйца размешиваем в миске. Разогреваем сковороду срастительным маслом. Окунаем капустные чебуреки в яйцо и жарим на разогретой сковороде под крышкой с обеих сторон.
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